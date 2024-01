Abogado de familia Luchsinger apelará para impedir que Celestino Córdova salga de prisión

El abogado de la familia Luchsinger-Mackay informó que también apelarán a la determinación adoptada por la Corte de Apelaciones de Temuco que, en fallo dividido, ordenó tramitar la libertad condicional del machi Celestino Córdova.

El tribunal de alzada dejó sin efecto la resolución de la Comisión de Libertad Condicional al acoger el recurso de amparo de la defensa de Córdova, quien fuera condenado a 18 años de presidio en calidad de coautor del delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Por lo anterior, el abogado Carlos Tenorio señaló que "estamos preparando un recurso de apelación ante la Excelentísima Corte Suprema con la finalidad de revocar esta decisión. Ya tenemos el fallo, lo leímos, yo estoy muy conteste en que no existen nuevos antecedentes que permitan otorgar este beneficio y vamos a abogar porque el máximo tribunal del país revoque esta decisión".

"Me parece completamente perjudicial y perniciosa para los intereses de la víctima y para los intereses del derecho como tal, porque la libertad condicional es un beneficio que existe en Chile pero que se debe otorgar únicamente cuando se cumplen efectivamente todos y cada uno de los requisitos que establece el ordenamiento jurídico y que en este caso, como bien lo dijo el informe de Gendarmería, no se cumple, no se ha cumplido jamás", sostuvo el jurista.

Este anuncio se suma el Gobierno, que confirmó este martes que también apelará a esta determinación. "Ahora producto de esta resolución es que nosotros nos hacemos parte, apelando a esta resolución que dicta la Corte de Apelaciones y obviamente se eleva a la Corte Suprema. Los plazos judiciales no son específicos, así que tenemos que esperar a lo que diga la Corte", dijo el delegado de La Araucanía, José Montalva.