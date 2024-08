Ya son 17 los días que vecinos de sectores rurales de Victoria y Curacautín, en la Región de La Araucanía, permanecen sin servicio eléctrico. En medio de una comprensible indignación, los afectados denuncian que Codiner -empresa encargada de distribuir la energía eléctrica en la zona- ha tenido una lenta respuesta.

"El primer tema que nos complica es la nula comunicación con la empresa Codiner. Ellos no contestan el teléfono, no dan respuestas concretas, no sabemos en qué sector están trabajando (...) Todavía el tendido eléctrico sigue en el suelo y no hemos visto brigadas trabajando ahí", contó uno de los vecinos afectados.

Debido a esto, el Gobierno confirmó que se "comenzó el del proceso de caducidad" a Codiner, mientras que también se ha pedido a otras empresas reforzar las cuadrillas en la zona para reponer el servicio lo antes posible.

LEER ARTICULO COMPLETO