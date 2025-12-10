Incendio en un campamento en Temuco dejó cuatro heridos

Tres bomberos y un civil resultaron heridos en un incendio en un campamento ubicado en el sector de Pedro de Valdivia en Temuco, Región de La Araucanía, donde cuatro viviendas resultaron completamente destruidas.

El comandante Claudio Fuentes, del Cuerpo de Bomberos de Temuco, detalló que el civil fue trasladado a un centro asistencial, mientras que "dos bomberos recibieron lesiones por un desplome de parte de la estructura de una vivienda, y el tercer bombero por tema de fatiga, producto de que el lugar donde están emplazadas estas viviendas es en altura".

La emergencia, en la que trabajaron todas las compañías de la zona, ya se encuentra controlada y personal especializado investiga las causas del siniestro.