Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.0°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Incendio en un campamento en Temuco dejó cuatro heridos

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tres bomberos y un civil resultaron heridos en un incendio en un campamento ubicado en el sector de Pedro de Valdivia en Temuco, Región de La Araucanía, donde cuatro viviendas resultaron completamente destruidas.

El comandante Claudio Fuentes, del Cuerpo de Bomberos de Temuco, detalló que el civil fue trasladado a un centro asistencial, mientras que "dos bomberos recibieron lesiones por un desplome de parte de la estructura de una vivienda, y el tercer bombero por tema de fatiga, producto de que el lugar donde están emplazadas estas viviendas es en altura".

La emergencia, en la que trabajaron todas las compañías de la zona, ya se encuentra controlada y personal especializado investiga las causas del siniestro.

Síguenos en Google News
Las + leídas