El diputado Andrés Jouannet (Amarillos, ex-DC) deploró la libertad condicional que, el último viernes, le otorgó la Corte de Apelaciones de Temuco al comunero mapuche José Tralcal Coche, condenado a 18 años de presidio por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay. En El Primer Café, el otrora intendente cuestionó la resolución del tribunal de alzada, ya que "la ley exige que haya arrepentimiento y en este caso no (lo) ha habido". Por ello, confirmó que junto al senador Matías Walker impulsará una reforma "para que este tipo de delitos tenga condenas mucho mayores y no pueda optar a beneficios" quien lo comete. A su juicio, este caso "le hace mucho daño a La Araucanía", ya que instala "un halo de impunidad que no es bueno".

LEER ARTICULO COMPLETO