Caso Convenios: Diego Ancalao fue detenido por fraude al Fisco, lavado de activos y estafa

El fallido candidato presidencial de La Lista del Pueblo es vinculado a la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün, cuestionada por un convenio con el GORE Los Lagos.

"No pertenezco a Kimün y nunca he recibido un solo peso (...) Hoy me utilizan como chivo expiatorio", fue parte de lo que indicaba durante esta mañana, antes de su detención.