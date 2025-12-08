Iglesias de Chiloé conmemoraron 25 años de Patrimonio Mundial de la Unesco

Las iglesias de Chiloé conmemoraron el 25 aniversario de su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, hito que reconoce el valor universal de este legado arquitectónico y cultural, resguardado colectivamente por comunidades, cultores y diversas instituciones del archipiélago.

La conmemoración se centró en una cuenta pública en la Iglesia San Francisco de Castro, donde la Fundación de las Iglesias de Chiloé detalló el trabajo de conservación realizado en este cuarto de siglo y presentó, ante representantes de la UNESCO y autoridades regionales, los planes de acción para los próximos meses.

"A estos 25 años hemos llegado con varios avances, pero también con muchos desafíos. Dentro de los avances es decir que tenemos 12 de las 16 iglesias que han podido seguir su plan de restauración, que están en buenas condiciones, pero todavía tenemos cuatro que están con muchos problemas, que son las iglesias de Ichuac, de Detif, de Caguach, y ahora está entrando también la de Colo. Y sin dejar de lado la iglesia de Castro que también tiene sus propios desafíos", puntualizó Natalia Cruz, directora de la Fundación de las Iglesias de Chiloé.

"El trabajo que viene es harto y arduo, pero para eso estamos y la idea es poder seguir en esta continuidad histórica del sitio patrimonio mundial con harta fuerza, impulsando también esos proyectos de conservación", agregó.

Por su parte, Héctor Caripán, encargado de la Oficina Municipal de Turismo de Castro, destacó el aporte al turismo del sitio patrimonial de las iglesias para la zona sur del país: "Nos reunimos (con la encargada de la Unesco) para comentar estas cosas, cómo ha ido evolucionando estos 25 años, y cómo ha sido un aporte al turismo el tema de haberse declarado patrimonio de la humanidad la iglesia de Chiloé", subrayó.

"Cómo Chiloé desde fuera se tiene otra mirada estos últimos 25 años, cómo hemos ido hemos ido avanzando y bastantes cosas que nos quedan aún pendientes", indicó el funcionario.

Reconocimiento a mujeres "guardianas del un legado"

En el marco de la celebración, la Fundación de las Iglesias de Chiloé también lanzó su archivo fotográfico. Esta muestra itinerará por seis comunas del sitio patrimonial mundial, ofreciendo una mirada histórica detallada sobre la evolución de estas iglesias, abarcando tanto sus 25 años como patrimonio como el periodo anterior a la declaratoria.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el homenaje rendido a las mujeres cuidadoras del sitio patrimonial. Este reconocimiento se enmarcó en el proyecto de investigación y difusión "Guardianas de un legado universal".

Se reconoció a un grupo de 10 mujeres cuyo rol ha sido históricamente clave en la protección y preservación del sitio. Su labor ha sido fundamental desde el ámbito religioso, institucional y profesional, asegurando la continuidad y el resguardo de este patrimonio único.