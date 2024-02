Denuncian que Isla Puluqui está sin transporte desde hace una semana

Vecinos de la Isla Puluqui, la más grande de Calbuco en la Región de Los Lagos, denuncian que llevan al menos una semana sin acceso al transporte público en la zona.

La isla, según el Censo 2017, tiene 2.566 habitantes y está ubicada en el extremo norte del Golfo de Ancud, limitando con el seno de Reloncaví. Puluqui, con más de 70 kilómetros de caminos interiores, cuenta con buses para conectar el interior de la isla.

Según el medio regional El Calbucano, problemas en la mantención de este transporte, operado por Buses Miranda, ha complicado la vida en la localidad. Los vecinos cuentan que si bien aún opera un servicio, éste lo hace de forma irregular, mientras que el otro está definitivamente fuera de operación.

Hoy la única opción para movilizarse en el sector de San Ramón es con vehículo particular, lo que ha alterado la vida de quienes allí habitan.

El presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Isla Puluqui de Calbuco, Gerardo Gutiérrez, explicó al medio que "la empresa Buses Miranda hace una semana que no está realizando su recorrido", precisando que de los tres buses que circulan en la zona sólo uno está funcionando al 50 por ciento, el que incluso ha presentado desperfectos en estos días.

"No sabemos cuánto va a durar, no hemos tenido respuestas de la empresa, les hemos escrito pero no contestan, no han erigido ningún comunicado y tienen a la gente botada en la isla", agregó.

El presidente de la Agrupación de Usuarios del Transporte Público de la Provincia de Llanquihue, Jordi Valenzuela, dijo que "esperamos y hacemos un llamado tanto a la empresa a subsanar este tema como a las autoridades a efectuar las medidas correspondientes ante estos incumplimientos, ya que se trata de un servicio subsidiado en el que a todas luces se deja ver que la empresa no ha estado manteniendo sus buses como corresponde".

Valenzuela explicó que éste es un hecho que se ha repetido en la región "donde las máquinas son mantenidas recién cuando ocurren accidentes o panas como la de ahora".

"No es de extrañar que en la comunidad de Isla Puluqui se sientan abandonados, si cosas como esta pueden durar más de una semana y nadie fuera de la isla se entera, esto no puede seguir así", remarcó.