Municipio de Puerto Montt se querelló por amenazas contra fiscalizadora

La Municipalidad de Puerto Montt, a través de su Unidad Penal, presentó una querella criminal contra los responsables de cuatro delitos de amenazas dirigidos a una funcionaria que desempeña labores de fiscalización en el terminal de buses de la ciudad.

El recurso fue interpuesto contra quienes resulten en calidad de autores, cómplices o encubridores de los hechos acusados, que atentan contra la integridad de la trabajadora.

Los incidentes se registraron en distintos momentos e involucraron a varias personas, incluyendo a dos comerciantes ambulantes y dos conductores de buses que cubren el recorrido Puerto Montt-Puerto Varas. Una de las amenazas fue particularmente grave, implicando el supuesto llamado de un tercero para agredir a la afectada, de acuerdo con los antecedentes.

La Municipalidad de Puerto Montt anunció la presentación de querellas contra quienes resulten responsables de las reiteradas amenazas que sufrió una funcionaria municipal en el Terminal de Buses, por parte de vendedores ilegales y algunos conductores.https://t.co/aWfrd8Hrgh pic.twitter.com/QbcnyI3Dxt — Mun. Puerto Montt (@munipuertomontt) December 10, 2025

El director de Concesiones, Sergio Barría, lamentó la situación y señaló que, "sin duda, eso es algo que no nos vamos a permitir. Esta funcionaria trabaja directamente en la Dirección de Concesiones y está sufriendo amenazas, amedrentamiento, está sufriendo las consecuencias de ordenar esto, de ser estructurada y de tomar un lugar que estuvo abandonado por muchos años".

"Nosotros como municipalidad nos vamos a querellar. Se han hecho tres denuncias a Carabineros por amedrentamiento, por amenazas del comercio ambulante y también de los chóferes de las empresas de buses. Sabemos qué empresas de buses son y qué chóferes son", explicó el funcionario.

"Proteger a los funcionarios en ejercicio"

En su presentación ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, la Unidad Penal municipal detalló las cuatro oportunidades en que la trabajadora recibió insultos, graves amenazas de agresiones físicas y también de muerte.

"Como municipalidad esperamos que, a través de esta acción judicial, la Fiscalía y la policía logren prontamente determinar quiénes son las personas que amenazaron a la funcionaria, para que sean castigadas a las máximas penas que permite la ley", explicó el abogado Sebastián Lizama, integrante de dicha unidad penal.

El letrado enfatizó que la acción busca "mejorar las condiciones del terminal de buses, así como proteger a los funcionarios municipales en ejercicio de sus labores, de manera que frente a hechos de esta naturaleza, seguiremos actuando con decisión para que no queden en la impunidad".

El profesional agregó que, en este caso, las amenazas se dieron en el contexto del ejercicio de funciones públicas de fiscalización que la afectada cumple en el terminal, lo que profundiza la gravedad de estas conductas ilícitas.