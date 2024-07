Quellón: Mujer mató a sus dos hijos y luego se suicidó

La PDI aseveró que la madre y sus dos hijos que fueron hallados muertos en un domicilio de Quellón fallecieron producto de un doble parricidio y posterior suicidio, que era la tesis preliminar que manejaban los detectives.

Un familiar encontró los restos de la mujer de 39 años, y de los dos menores de 6 y 10 años, respectivamente, en esa vivienda del pasaje Entel este miércoles.

El prefecto Enrique Zamora, jefe de la Prefectura de Chiloé de la PDI, dijo que se llegó a esta conclusión gracias al "trabajo de sitio de suceso y su interpretación, y las pericias desarrolladas de manera urgente a las evidencias levantadas, las que fueron trasladadas a Lacrim Puerto Montt".

En esa unidad se efectuaron "informes periciales documentales y de extracción de datos de dispositivos móviles, la obtención -en conjunto con la Fiscalía de Quellón- de fichas médicas que fueron analizadas, desde donde se obtuvo información importante para establecer el posible móvil de estos hechos".

Si bien estas diligencias demostrarían la mentada causa de muerte, un equipo de psicólogos del Instituto de Criminología desarrollará un estudio de campo que permita afianzar esta hipótesis.

La policía civil también hará entrega de su análisis de cámaras de seguridad del sector y otros antecedentes judiciales, así como del eventual resultado de las autopsias, a la Fiscalía de Quellón.

"SORPRESA MALIGNA"

"Fue una tremenda sorpresa, maligna, no lo podía creer", manifestó Ricardo González, excuñado de la mujer fallecida, agregando que antes de enterarse de la tragedia, "en la mañana llamé a mi sobrinito pero no me contestó".

Además, dio cuenta de la buena relación que mantenía con ese grupo familiar: "Cuántas veces me tocó amanecerme en su casa; a las 5:30 le prendía fuego a la cocina para que los niñitos se levantaran. Yo lo lamento mucho".