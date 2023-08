Jornadas de Protesta Nacional: Corte ordenó al fisco indemnizar a cuatro manifestantes detenidos y torturados en 1984

En medio de la fuerte defensa de Chile Vamos a la figura de Sergio Onofre Jarpa, exministro del Interior (1983-1985) durante la dictadura de Augusto Pinochet, la Justicia confirmó parcialmente este lunes la sentencia que ordenó al fisco indemnizar a cuatro personas que fueron víctimas de torturas tras ser detenidas ilegalmente por agentes del Estado el 27 de marzo de 1984 en Punta Arenas, en el marco de la octava jornada de las Protestas Nacionales contra el régimen.

En fallo dividido, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de la ciudad austral –integrada por los ministros Claudio Jara Inostroza, Juan Villa Martínez y el fiscal judicial Pablo Miño Barrera– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras local, en la parte que ordenó al fisco pagar, por concepto de daño moral, a René Orlando Balcázar Oyarzo, Alejandro Antonio Yalef Aros y Mario Enrique Navarro Gómez una indemnización de 40 millones de pesos a cada uno; con declaración que se rebaja a 20 millones el monto indemnizatorio a pagar a Teobaldo José German Santana Vidal.

"Que en cuanto a la avaluación del daño moral, si bien la doctrina y jurisprudencia mayoritarias han expresado que atendida la naturaleza subjetiva que lo caracteriza resulta imposible fijar una cantidad de dinero a título de reparación exacta de dicho daño, existen razones de justicia y equidad que obligan a su regulación prudencial por parte del juez, atendidas las condiciones y características personales de las víctimas (en este caso, tomando en consideración la cantidad de días que permanecieron detenidos o privados de libertad) y las circunstancias de producción y magnitud del daño sufrido por estas, teniendo por último presente que la indemnización no puede transformarse en una fuente de lucro para la víctima", plantea el fallo.

La resolución agrega: "Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, los documentos acompañados en la instancia no alteran lo resuelto por el Juez a quo".

Por tanto, se resuelve que: "SE CONFIRMA la sentencia en alzada con declaración que el monto de la indemnización por daño moral que se ha de pagar al demandante Teobaldo José German Santana Vidal se fija en la suma de $20.000.000 (veinte millones de pesos), más los reajustes e intereses establecidos en primera instancia".

Decisión acordada con el voto en contra del ministro Jara Inostroza, quien estuvo por revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, por estimar que la acción civil se encuentra prescrita.

El tribunal de base estableció que las víctimas fueron detenidas injustificadamente por agentes del Estado durante una protesta en marzo de 1984, tres de ellos estuvieron privados de libertad durante 25 días; en tanto, Santana Vidal permaneció privado de libertad dos días. Periodos en que fueron sujetos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, "(...) todo constitutivo de un ilícito, para lo que nos convoca, de carácter civil, consistente en su núcleo, en lo que el propio Estado ha reconocido, a través de los procesos de reparación estatal, los cuales fueron perpetrados al menos y concretamente, en la ciudad de Punta Arenas, desde el 27 de marzo de 1984 y días posteriores".

LA DEFENSA A ONOFRE JARPA POR CHILE VAMOS

El viernes, en un acto en homenaje a los dirigentes sociales que se enfrentaron y movilizaron durante la dictadura de Pinochet, el Presidente Gabriel Boric volvió a criticar a quienes azuzaron el golpe de Estado de 1973 y luego han intentado separar los atropellos a los derechos humanos del régimen.

"Desgraciadamente gente como Sergio Onofre Jarpa terminaron sus días impunes, pese a todas las tropelías que cometieron", expresó el Mandatario, ante lo cual el timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, le exigió disculpas y aseguró que el fundador de su partido fue "una figura emblemática en la transición política del país".

"El futuro no se construye difamando a las personas que fueron clave en la transición política. Y no permitiremos que el Presidente Boric enlode lo que fue una figura emblemática en la transición política del país", dijo el senador.

Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, también abordó la polémica, señalando que "si el Presidente tiene antecedentes debería hacerlos ver, más que (emitir) una opinión".

"Estas opiniones que son duras y salen del ánimo de buscar una mirada de futuro y un análisis objetivo de todas las partes, tampoco ayudan. El Presidente, lamentablemente, en repetidas oportunidades, nos golpea fuertemente a toda la derecha, en bloque, más allá de la opinión sobre Sergio Onofre Jarpa", criticó en entrevista con Cooperativa.

El ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, salió a respaldar lo dicho por Boric y señaló a T13 Radio que "estamos en un país muy constreñido y yo creo que no debe ser así. A mí me parece que tener la libertad de pensar, cosa que hace la derecha recurrentemente acerca de los propósitos, de la historia, de la izquierda, dibuja a la izquierda a su antojo. Que el presidente haya dicho que Onofre Jarpa tuvo que ver, siendo ministro de interior, con represiones, es atenerse a la verdad. No entiendo la irritación".