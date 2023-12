Alcalde de Codegua se querella por nombramiento ilegal que hizo su suplente

El alcalde de Codegua, José Flores, presentó una querella contra quienes resulten responsables de la contratación ilegal de un funcionario durante el periodo de dos meses en el que estuvo a cargo del municipio el jefe comunal suplente Juan Carrasco, concejal de localidad de la Región de O'Higgins.

De acuerdo con los antecedentes que se manejan, publicados por el Diario Rancagua, durante la ausencia de Flores, su reemplazante nombró a Jaime Reyes como administrador municipal en la planta de profesionales el pasado 29 de septiembre. Tras ello desde el departamento de Gestión de Personas se solicitaron el 12 de octubre a la Unidad Jurídica antecedentes sobre si la persona que estaba ejerciendo dicho cargo cumplía con los requisitos para ingresar a prestar dichas funciones.

De esta forma se detectó que Reyes contaba en el Registro de Condenas un delito por conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad causando muerte y lesiones graves, manejo en estado de ebriedad y no respetar la cancelación de su licencia de conducir.

El alcalde Flores expuso que está "bastante preocupado, porque no es llegar y contratar a un funcionario municipal y sobre todo con la magnitud del cargo, el administrador municipal es el que asume cuando no está el alcalde y todas las funciones que tiene el administrador municipal, se le agrega la firma de los contratos, de los convenios, cumple una función muy importante en la Municipalidad".

"Cuando llegamos nos encontramos con que fue contratado, tenía antecedentes penales y no podía ejercer en el servicio público y estuvo en la administración del alcalde suplente, cumplió funciones. Cuando detectaron esto, él continuó viniendo a la municipalidad. Hasta manejaba vehículos, pese a que le quitaron la licencia. Sacaban la patente del vehículo para que no lo detectaran. La gente de la comuna no merece contrataciones así", añadió el jefe municipal.

"Por eso presentamos esta querella, para que no vuelva a pasar. Y continuaremos con rigurosidad lo que hemos seguido encontrando, para seguir avanzando en una comuna limpia, transparente y con honestidad, que ha sido el sello con la que se ha destacado esta administración" enfatizó Flores.