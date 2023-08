"Si los alcaldes no pataleamos de forma comunicacional, no tenemos ayuda... Al final del día, las ayudas que se nos ofrecen muchas veces no llegan", dijo a Cooperativa el jefe comunal de Santa Cruz, William Arévalo (independiente), quien ha sido crítico de la gestión del Gobierno en medio de la emergencia del sistema frontal que azota a la zona centro sur, y que tiene al 90 por ciento de Santa Cruz de su ciudad bajo el agua, según afirma. El subsecretario Manuel Monsalve respondió hoy a estos cuestionamientos, y aseguró que los propios alcaldes son los responsables de solicitar al Ejecutivo lo que necesitan para sus comunidades. "Yo, en vez de esperar una respuesta de 'por qué no pedí la ayuda', habría esperado un llamado diciendo: 'Alcalde, ¿qué necesita? Vamos a agilizar el tema", replicó Arévalo, que insistió en su reclamo: "Lo que me pasa a mí hoy día, ha pasado en todas partes".

