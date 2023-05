Familia de víctima de fatal ataque de tigre protestó en el Safari de Rancagua

A casi dos años de la trágica muerte de Catalina Torres, quien fue atacada por un tigre en el Parque Safari, familiares protestaron este domingo en el frontis del recinto de Rancagua, Región de O'higgins.

La joven deportista de 21 años, que trabajó como guía turística durante un año, fue alcanzada por el felino en medio de la neblina del 6 de agosto de 2021, mientras realizaba labores de mantención.

La protesta se registró este Día del Patrimonio, cuando la entrada al recinto se encontraba liberada, lo que generó la molestia de los familiares, que calificaron el hecho como un lavado de imagen.

"Estamos esperando que el fiscal se pronuncie. Ya ha pasado un año y nueve meses y todavía no tenemos respuestas. Hoy es el Día del Patrimonio, y esto no es cultura, aquí hay negligencia, no hay seguridad ni resguardo para las personas", expresó Sandra Ibarra, madre de la joven.

"Están limpiando su imagen. Yo quiero justicia para mi hija, por eso estoy aquí, para que se visibilice. Hay una familia detrás que está sufriendo", añadió.

Con carteles con la foto de la joven, la familia se manifestó y recordó que la empresa nunca advirtió que un tigre andaba suelto en el recinto, alerta que pudo evitar la tragedia.

EMPRESA DICE ESPERAR LA INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA

Ante las críticas, el encargado de comunicaciones del Parque Safari, Diego Rivera, señaló que la protesta "se dio en el marco del Día del Patrimonio, una ocasión en donde hemos abierto las puertas del parque a toda la comunidad. Entendemos que, por esa razón, eso motiva a la familia a manifestarse el día de hoy".

"Es difícil imaginar lo que siente una familia con una pérdida de estas características, tratamos de comprender aquello, y hasta el día de hoy, no ha habido una respuesta por parte de Fiscalía al proceso investigativo que está en curso. También esperamos que haya una pronta respuesta de esto, para poder cerrar, de alguna manera, ese ciclo", agregó.

Tras este hecho que conmocionó a la comunidad, la familia de la afectada presentó una querella por cuasidelito de homicidio en contra de quienes resulten responsables, pero la causa no ha avanzado.