El plantel de O'Higgins ayudó este fin de semana en el retiro de barro -que aún son toneladas faltantes- en la comuna de Coltauco, una de las más afectadas del país por el paso del sistema frontal. "Es importante acompañar a la gente, sabemos lo mal que lo han pasado. No es sólo ayudar a sacar y ordenar, sino que también en lo anímico, que sepan que no están solos", destacó el exseleccionado nacional y capitán de O'Higgins, Pedro Pablo Hernández. Desde la Municipalidad de Coltauco, en tanto, pidieron no donar ropa o artículos en mal estado para los afectados, y que tampoco viajen a la comuna para hacer turismo.

