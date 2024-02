Eduardo de la Barrera, presidente del Sindicato N°1 de la Fundición Paipote, criticó en el Diario de Cooperativa el cierre anticipado de la planta, ubicada en Copiapó (Región de Atacama), que dejará a alrededor de 500 personas sin trabajo. Por ello, apuntó a que la Empresa Nacional de Minería (Enami) desconoce el trabajo de la planta y acusó que como gremio intentaron conversar con la ministra de Minería, Aurora Williams, y no obtuvieron una buena respuesta, señalando que “teníamos expectativas, (pero) no nos escucharon, no nos han dado la cara, le pedimos que hablara con los trabajadores, escúchennos, tenemos alternativas y nada, no quisieron escuchar nada. Por lo tanto, la rabia, la pena y hasta la vergüenza invade a los trabajadores de Paipote”. Asimismo, no descartó unirse a movilizaciones junto al gremio de profesores de la región.

