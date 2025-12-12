Iquique: 16 años de cárcel para sujeto que abusó de sus sobrinas por más de una década
La declaración de una menor de 12 años destapó los reiterados crímenes que se cometían desde que una de las víctimas tenía apenas 4 años, revelando un patrón de abuso prolongado.
El condenado se valía de la confianza familiar y simulaba juegos infantiles para perpetrar los abusos sexuales contra las pequeñas.
El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique lo declaró culpable de un delito consumado y reiterado de violación, sumándose un cargo por abuso sexual.