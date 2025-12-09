Síguenos:
Tópicos: País | Región de Tarapacá

Nuevo ataque a puesto militar en Colchane: Turba lanzó objetos contundentes y piedras

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Al menos 15 sujetos atacaron el recinto ubicado en el sector Bofedal, provocando la reacción del personal militar para disuadir la agresión.

El incidente vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en la frontera norte de Chile, donde el Ministerio Público ha advertido un preocupante aumento de este tipo de casos.

El hecho genera preocupación por los precedentes, como el ataque de octubre en Cerrito Prieto donde un funcionario resultó lesionado

Un puesto de observación fronteriza del Ejército de Chile fue atacado por desconocidos la madrugada de este martes en la comuna de Colchane, Región de Tarapacá.

Según las primeras informaciones, este hecho, registrado en el sector del Bofedal de la comuna nortina, se dio cuando un grupo de al menos 15 personas lanzó diversos objetos contundentes y piedras contra el recinto, sin dejar personas lesionadas.

Ante la agresión, personal militar descendió de sus posiciones y utilizó sus armas de servicio para disuadir a los atacantes. Tras la intervención del Ejército, los sujetos huyeron en dirección a Bolivia.

Tras la agresión en la madrugada, los atacantes emprendieron la huida hacia Bolivia, un factor recurrente que complejiza la persecución de responsabilidades en la extensa zona limítrofe. (FOTO: ATON)

Investigación en curso y precedentes peligrosos

Tras el incidente, se informó de la situación a Carabineros, que mantiene personal apostado en la zona fronteriza entre Chile y Bolivia. Paralelamente, se ha dado cuenta del hecho al Ministerio Público, que instruyó diversas diligencias.

Este tipo de ataque no es algo aislado en Colchane, dado que, a fines de octubre pasado, se vivió una situación similar: el puesto militar ubicado en el sector de Cerrito Prieto también fue atacado, dejando un funcionario de la brigada motorizada Huamachuco herido.

A diferencia de ese caso, se informó que este último ataque no dejó ni personal herido ni daños ateriales en el puesto de observación.

La reiteración de estos ataques ha encendido las alertas en la zona, y pone foco en la necesidad de reforzar la seguridad en la extensa frontera norte de Chile.

