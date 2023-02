Alcalde Sharp luego que edil porteña citara ejemplo de Quintero: "Que les vaya bien con la contaminación"

En una nueva polémica se ha visto envuelto el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, luego de que el último concejo municipal lo finalizara con la frase "saludos a Quintero, que les vaya bien con la contaminación".

La situación se dio luego de que la concejala Marianela Antonucci (UDI) criticara al sistema de patrullajes implementado por el municipio porteño indicando que "en Quintero, que no es una comuna con altos recursos, hace años que se aplica este proyecto que no solo trabaja con fiscalización, sino que mantiene convenios con Senda y con la Oficina de atención a víctimas".

De esta manera, la edil indicó que "sería interesante" revisar lo implementado por Quintero, emplazando al alcalde Sharp a que "tenemos el tiempo y las herramientas para replantear el proyecto, pero por favor pongámonos serios y trabajemos juntos para poder tener nuestra ciudad como lo era en tiempos de antaño, cuando era nuestra bella joya del pacífico", sostuvo Antonucci.

"No hay nada interesante"

Finalizada la intervención de la concejala de oposición, el alcalde Sharp respondió: "Después del comentario destructivo de la concejala Antonucci poco puedo decir porque no hay nada interesante que comentar".

"Quiero respaldar el trabajo de los funcionarios y funcionarias del sistema de patrullaje municipal que sí han estado durante este mes trabajando, tenemos un convenio que vamos a firmar con el OS14 de Carabineros, ellos vinieron al Concejo de Seguridad al que no asistió la concejala Antonucci ", señaló el jefe comunal.

Agregó que "claramente hay cosas que mejorar, estamos partiendo y ese es el objetivo que tenemos en materia de seguridad este 2023. Yo sí veo a las patrullas municipales andando, a los que no veo es a los Carabineros de Valparaíso, quiero decirlo con toda responsabilidad".

En ese contexto fue que finalizado el Concejo, el alcalde Sharp emitió la frase "tenemos todos los programas que tiene Quintero y el doble. (...) Saludos al alcalde de Quintero, que les vaya bien con la contaminación", cerró Sharp.

Voto político en Quintero

La situación generó críticas en el Concejo Municipal de Quintero, donde se acordó un voto político para consultar cuál fue la intención de las palabras de Sharp: "Me voy a quedar con la duda de si fue algo de cariño o sarcásticamente", dijo el alcalde Mauricio Carrasco, quien sostuvo que "no lo quiero sacar de contexto".

Agregó que "nosotros no tenemos nada que ver con esa discusión" y "no le pido explicaciones al alcalde Sharp, a quien respeto mucho. Lo que sí espero que el comentario que hizo al último, mandándome saludos y que nos vaya bien con la contaminación, espero que no haya sido sarcástico. Lamentaría mucho que fuera sarcasmo porque la gente de Quintero lo ha pasado muy mal con el tema de la contaminación".

"Si fue sarcástico, no le pido disculpas públicas, pero lamento esa manera. Si lo dijo con respeto, se lo aceptamos. (...) Nosotros somos bastante respetuosos con la capital regional que es Valparaíso, lamentamos cuando vemos los incendios, los temas de seguridad", indicó el alcalde quinterano.

Tras la polémica, el municipio porteño indicó que emitirá declaraciones, mientras que el diputado RN Andrés Celis emplazó a Sharp señalando "ubíquese y pida disculpas".

"Su nivel de inmadurez es preocupante, usted está a la cabeza de un municipio, no está en una reunión de amigotes. Es impresentable que se burle de los habitantes de Quintero a sabiendas de lo sensible que es la contaminación en la zona y los problemas de salud que ha acarreado para ellos. Alcalde, reconozca su error y excúsese"