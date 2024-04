Corte frenó demolición de casas afectadas por incendios forestales en Viña del Mar

La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró admisible el recurso de protección que presentaron otras 22 familias del sector El Olivar, en Viña del Mar, para detener el proceso de demolición de las propiedades que fueron afectadas por los incendios ocurridos en febrero pasado.

La resolución del tribunal de alzada ordenó paralizar de inmediato la orden establecida en el decreto alcaldicio, que demolía 916 viviendas en el sector y que ha sido fuertemente cuestionado por sus habitantes.

Según explicó la abogada patrocinante, Alexandra Diamantidis, quien representa a las familias recurrentes, en este caso se vulnera el Artículo 19, numeral 24, de la Constitución Política, que consagra el derecho de propiedad, debido a que el estudio que dio origen al decreto alcaldicio incurre "en errores de diagnóstico graves" del estado de las viviendas.

"Por ejemplo, en el caso de la propiedad de las viviendas, incluye errores de propiedades que deben ser demolidas, y a su vez, incluye errores de propiedades que, de acuerdo con informe de expertos, no debiesen ser objeto de demolición total, y fueron llevadas a cabo en contra de la voluntad de los propios dueños, quienes tampoco estaban informados de este proceso y fueron sorprendidos", alertó la jurista.

Asimismo, aseguró que "es un hecho grave que el decreto de la municipalidad se base solo en un estudio que se efectuó a través de drones, modalidad que propicio errores, dado que dicha tecnología no fue capaz de percibirlas características propias de las casas de El Olivar y la dimensión del daño que sufrieron".

"La decisión edilicia no se amparó en informes técnicos hechos en terreno por parte de profesionales idóneos para hacer una evaluación real del estado de las propiedades", cuestionó la abogada.

La solicitud de la familia es suspender las demoliciones hasta no contar con los informes técnicos y sus respaldos que acrediten el riesgo de derrumbe de las propiedades indicadas, enmendando y fundamentando el decreto alcaldicio en el que conste el grado de afectación de cada una de las viviendas.

GOBERNADOR RESPALDÓ A VECINOS

El hecho también fue abordado por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien calificó como "impropio" que cuando ya las personas comenzaron a autoconstruir, llegaran los decretos de demolición.

"Hoy día lo que parece impropio es que, en El Olivar, que son terrenos muy pequeñitos, de menos de 24 metros cuadrados, donde no podemos poner viviendas de emergencia y donde se dio la situación de que mucha gente empezó a autoconstruir", se realicen demoliciones, advirtió la autoridad.

"Lo he dicho en los Cogrid (Comité de Gestión del Riesgo de Desastres), lo he dicho varias veces: me parece impropio que la población haya iniciado faenas para autoconstruir, y después hayan llegado de manera posterior los decretos de demolición. Por tanto, defender su terreno, me parece que es completamente legítimo", puntualizó Mundaca.

Los vecinos acusan que la medida es arbitraria y que desconocen, hasta el momento, el motivo de las demoliciones y los que se construirá en un futuro.