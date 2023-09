Denuncian plaga de ratones en jardín infantil de Valparaíso

Los apoderados del jardín infantil Bambi, ubicado en el cerro Cordillera de Valparaíso, denunciaron que el recinto, dependiente de la Junji, sufre una plaga de ratones y que las autoridades no han tomado medida alguna al respecto.

El recinto lleva más de dos semanas sin clases producto de la infestación, que las familias aseguran que inició desde hace un mes.

"El jardín está lleno de ratones, los niños han estado jugando en el patio y han aparecido los ratones. Gracias a Dios no les han hecho nada. Son unos ratones gigantes", contó Rosario Villarroel, presidenta del centro de padres.

Fustigó que "llevamos casi un mes con este problema y nadie se ha hecho presente ni dado una solución".

"Ahora están todos los niños en las casas y no han podido retomar sus clases. Hay muchas mamás que no han podido salir a trabajar para sustentar su hogar, porque no hay jardín", lamentó también.

"INCONCECIBLE": DIPUTADO PIDE EXPLICACIONES A LA SEREMI

El diputado Tomás Lagomarsino ofició a la Seremi de Educación de Valparaíso, encabezada por la profesora Romina Maragaño, "para pedir las razones de que no se hayan adoptado medidas hasta el momento".

"Es inconcebible que el jardín infantil lleve más de dos semanas sin funcionar, con la respectiva afectación tanto a los niños y niñas como a sus padres y apoderados, producto de la presencia de roedores", deploró.

Reprochó asimismo que la situación se haya mantenido "sin mediar hasta el momento ninguna solución concreta ni para los niños ni para sus padres, con las consecuencias tanto familiares como para la alimentación y los procesos educativos".

Jardín, ubicado en la calle San Francisco del cerro Cordillera, tiene una capacidad para 96 niños, según la Junji.