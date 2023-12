Diputado RN denunció que camión escáner de San Antonio todavía no inicia su operación regular

Una nueva polémica está rodeando al camión escáner perteneciente al Servicio Nacional de Aduanas del Puerto de San Antonio, en la Región de Valparaíso, luego de que el diputado Andrés Celis (RN) denunciara que el vehículo todavía no inicia su operación regular, a pesar de haber arribado hace dos meses a dicha provincia.

El parlamentario recordó que el pasado 13 de octubre, durante una visita de la Comisión Especial Fiscalizadora de Seguridad Portuaria, vieron en terreno el trabajo, la fiscalización y control del Servicio Nacional de Aduanas, donde pudieron conocer el camión escánner y las labores que realizará.

Tras lo anterior, el diputado Celis envió un oficio a la directora nacional de Aduanas para consultar el detalle sobre la puesta en marcha del camión, una evaluación a su eficiencia, la determinación del contenido de sus contenedores y los periodos durante los que ha estado operativo desde su entrada en funcionamiento.

"Oficié a Aduanas para conocer cómo ha sido el funcionamiento del camión escáner desde que arribó al Puerto de San Antonio, y me he topado con la desagradable que a dos meses de su llegada aún no comienza sus operaciones", informó Celis.

"Esto me llama profundamente la atención por las pocas diligencias y la burocracia del proceso, considerando el importante rol de esta herramienta para las labores de fiscalización de cargas y operaciones aduaneras en la Región de Valparaíso y, particularmente, en San Antonio", agregó el parlamentario de Chile Vamos.

"Yo entiendo que aquí hay un requisito obligatorio establecido en la normativa nacional, que tiene que ver con la autorización por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChen), pero parece totalmente desmedido que en ello se demoren dos meses y, en ese sentido, yo los llamo a actuar con diligencia", señaló.

"El Puerto de San Antonio necesita contar con este vehículo para detectar armas, drogas, falsificaciones y otros elementos para la comisión de delitos. Es una herramienta tecnológica fundamental contra el crimen organizado y necesitamos que esté operativo ya", sostuvo el legislador.

"YA ESTÁ OPERANDO Y CUMPLIENDO CON LOS PLAZOS"

Tras la declaración del legislador, desde Aduanas señalaron que han cumplido todos los pasos según se explicó en la licitación de dicho camión escáner, y que ya está operando.

"Luego de estas etapas, vino la importación a Chile por parte del proveedor. Tras esto, comenzaron los trámites para las autorizaciones de la CChen junto a los procesos de pruebas operativas, capacitaciones teóricas y prácticas para los y las funcionarios que los operarán en el periodo de marcha blanca; y la obtención de la autorización final por parte de la CChen", comentó Alejandra Arriaza, directora del Servicio Nacional de Aduanas.

Por lo tanto, "el camión escáner de San Antonio ya está operando y cumpliendo con los plazos obtenidos en la licitación", cerró Arriaza.