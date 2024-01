Familia se querelló por quemaduras de guagua internada en Hospital de Quilpué

Ante el Juzgado de Garantía de Quilpué, los padres del lactante que sufrió quemaduras en sus pies mientras estaba internado en el hospital de esa comuna interpusieron una querella por el delito de lesiones menos graves, acusando que los funcionarios de salud habrían informado inicialmente que se trataba sólo de una alergia.

Según el documento, el menor ingresó junto a su gemelo el 20 de diciembre a la Unidad de Pediatría del Hospital de Quilpué presentando problemas respiratorios, por lo que ambos fueron hospitalizados.

Si bien inicialmente ambos serían dados de alta entre el 29 y 30 de diciembre, el viernes por la tarde, y luego que la madre se retirara por cerca de una hora, el lactante presentó lesiones que los funcionarios de la salud indicaron a la progenitora que se relacionaban con una alergia.

"Me percato de un llanto desgarrador como nunca antes lo había oído de mi hijo, en instantes en que había dos o tres funcionarios o TENS de la Unidad de Pediatría a su alrededor; al tratar de acercarme a él se me impide y se me señala que estaba sufriendo una alergia específica y muy agresiva", sostiene la querella.

Así las cosas, y después de que la madre se percatara de que su otro hijo estaba recién bañado -según el escrito-, pidió que el afectado fuera trasladado del recinto de salud, resultando en su derivación al Hospital Gustavo Fricke.

De acuerdo al certificado de salud emitido por el recinto asistencial viñamarino, el bebé herido "se encuentra con quemaduras A-AB pies y 1/3 inferior piernas", además del cuadro respiratorio.

La querella -que debe ser tramitada- pide que la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Quilpué aclare los hechos, determine responsabilidades, tome declaraciones a testigos y solicite al Servicio Médico Legal un informe sobre las heridas, detallando las secuelas motrices en las articulaciones así como estéticas del lactante.