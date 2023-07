Gustavo Alessandri: Los asaltantes sabían que yo era el alcalde, me decían que los dejara trabajar tranquilos

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, afirmó que los seis delincuentes que asaltaron su casa y le propinaron una brutal golpiza la semana pasada sabían quién era él y que ocupaba un cargo de autoridad, pero evitó formular públicamente conjeturas al respecto.

El hecho sucedió en horas de la madrugada del miércoles 5 de julio, cuando el grupo de sujetos armados ingresó a su vivienda y también a la de un vecino, en el sector La Higuera de la comuna.

Varios días después de ocurrido el asalto y de haber sido dado de alta, Alessandri (independiente apoyado por la UDI) concedió este jueves entrevistas en televisión, en las que contó detalles de la violencia de los delincuentes.

En 24 Horas, relató que inicialmente se enfrentó a algunos de los ladrones tras verlos dentro de su hogar, hasta que aparecieron otros que lo golpearon y lo dejaron atado, estado en que ya estaba el resto de su familia: "Siempre nos tuvieron amarrados".

"Siempre hubo permanentemente golpes, acompañados de cuchillos, de pistolas al pecho y la cabeza. Entre ellos conversaban de qué iban a hacer con los niños (...) Estaban los seis armados y se turnaban para estar cerca mío, me trataban de sacar información de dónde estaban bienes que nosotros no tenemos y me apuntaban con la pistola al pecho o la cabeza en reiteradas oportunidades, y yo siempre traté de proteger a mi familia", relató.

El asalto duró cerca de una hora, apuntó, tiempo en el cual "me dicen que sabían que era el alcalde, que los dejara trabajar tranquilos, en reiteradas oportunidades".

El hecho ha despertado ciertas sospechas de si fue un delito común o un caso de amedrentamiento. En ese marco, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipios de Chile -de la que Alessandri es presidente- y la Asociación de Municipalidades Rurales, se reunieron el último viernes en La Moneda con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

No obstante, Alessandri optó por no comentar públicamente sus opiniones sobre las motivaciones del ataque ni si había recibido amenazas previas, informaciones que entregará ante la Fiscalía.

Lo que diga en público "da lo mismo en este momento porque hay una investigación en curso (...) prefiero mantener las sensaciones con el fiscal", puntualizó.

Pero sí aseguró que, según lo que vivió, "estos delincuentes que son profesionales, son todos mayores de edad y estoy seguro que son una banda muy profesional". También los escuchó hablar, por lo que sostiene que son chilenos.

Pese a todo, "estoy seguro de que los vamos a encontrar", advirtió.