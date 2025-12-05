Micrero que atropelló y mató a universitaria había consumido marihuana y cocaína

Una estudiante de 20 años murió la mañana de este jueves en Valparaíso tras ser atropellada por un bus del transporte público en la intersección de alcalde Barrios con avenida Playa Ancha, a pocos metros de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso.

La joven, alumna de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso, cruzaba por un paso cebra cuando el conductor realizó un viraje y la arrastró por varios metros, antes de descender del vehículo. La estudiante cayó al suelo y fue aplastada por el eje trasero del vehículo, falleciendo en el lugar.

El chofer quedó detenido en el lugar del accidente después de arrojar positivo a cocaína y cannabis, situación que llevó al Juzgado de Garantía de Valparaíso a ampliar su detención y programar la formalización para este viernes. Según explicó la fiscal María Loretto Herrmann, la medida se adoptó debido a que el caso corresponde a un accidente con resultado de muerte.

Prisión Preventiva

El conductor fue detenido ayer por Carabineros y pasó a control de detención. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención hasta hoy, a la espera de informes y antecedentes que permitan una formalización más robusta.

Este viernes se lleva a cabo la audiencia de formalización del imputado, instancia en que el Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la medida cautelar de prisión preventiva al imputarle la Ley Emilia por conducir bajo los efectos de cocaína y marihuana.

El Tribunal decretó un plazo de 120 días para la investigación.

U. de Valparaíso anuncia acciones legales

El accidente generó gran consternación en la comunidad estudiantil, por lo que la Universidad de Valparaíso anunció que tomará todas las acciones legales que la ley le permita para esclarecer las causas del atropello y perseguir las responsabilidades correspondientes, buscando evitar que el hecho quede en la impunidad.

Este caso vuelve a poner en entredicho la seguridad del sistema de transporte público en la región, ya que no es el primer hecho fatal provocado por negligencia de conductores del transporte público.

Desde el Congreso, el diputado Jorge Brito ofició a la Seremi de Transportes para pedir medidas urgentes en el sector, conocido por vecinos como "el cruce de la muerte", según dio a conocer T13.

El parlamentario advirtió en su oficio que, según información preliminar, el conductor habría arrojado positivo a cocaína, antecedente que —según indicó— podría agravar su responsabilidad y configurar faltas gravísimas a la normativa vigente.