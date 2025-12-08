Síguenos:
Región de Valparaíso

Peregrinación a Lo Vásquez: Cerca de 1,3 millones de fieles participaron de la festividad de la Virgen

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

La tradicional fiesta religiosa superó reafirmó su peso como el encuentro religioso más multitudinario del país y un pilar de la fe en Chile.

Autoridades de Valparaíso resaltaron el "comportamiento muy bueno" de los asistentes y la importante labor de los servicios de emergencia en la gestión y atención de los miles de feligreses.

Peregrinación a Lo Vásquez: Cerca de 1,3 millones de fieles participaron de la festividad de la Virgen
 ATON

Entre cánticos y oraciones, los devotos compartieron sus profundas emociones al llegar al recinto.

La comuna de Casablanca, en la Región de Valparaíso, fue escenario de una de las congregaciones religiosas más masivas del año, al recibir a cerca de 1,3 millones personas durante la festividad de la Inmaculada Concepción en el Santuario de Lo Vásquez.

La afluencia de peregrinos y ciclistas generó tanto momentos de profunda emoción como desafíos logísticos. Algunos asistentes reportaron inconsistencias en la información sobre los horarios de apertura de la Ruta 68, principal vía de acceso al santuario.

A pesar de los inconvenientes, la devoción y el fervor religioso fueron palpables, con más de un millón de personas que colmaron el recinto durante este fin de semana.

"Estamos calculando el orden de 1,3 millones personas. En general ha habido un comportamiento muy bueno de quienes asisten", afirmó el delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien también resaltó "la labor muy importante" de los equipos de salud en estos días.

 

Imagen foto_00000002
Entre cánticos y oraciones, los devotos compartieron sus profundas emociones al llegar a la Virgen, destacando la experiencia como "espectacular" y un testimonio vivo de la creencia popular. (FOTO: ATON)

Balance policial en Lo Vásquez

En materia policial, el balance es positivo, pese a la gran cantidad de gente que congregó la festividad de Lo Vásquez en Casablanca, afirmó la general Patricia Vásquez, jefa de la zona Valparaíso, que destacó que este resultado se logró mediante una intensa labor de control y fiscalización.

Entre las cifras clave del operativo, la uniformada informó de "más de 350 controles de identidad y más de 37 infracciones que se ha hecho tanto al comercio ilegal".

 

Imagen foto_00000003
Carabineros reporta un balance policial positivo en Lo Vásquez con más de 350 controles de identidad y 37 infracciones, destacando la preocupación por el comercio ilegal y el riesgo de asados no permitidos. (FOTO: ATON)

Este comercio informal se ubica en "lugares aledaños al santuario y que claramente dificulta el acceso a los peregrinos", generando no solo un problema de legalidad sino también de congestión y seguridad para los asistentes.

La general Vásquez enfatizó que "también tenemos infracciones a personas que han estado haciendo asados en lugares que no están permitidos y que pueden tener riesgo de incendios forestales".

El despliegue de Carabineros también abarcó la gestión del tráfico y la respuesta a incidentes menores, contribuyendo a que, pese a la enorme cantidad de personas, el orden y la seguridad se mantuvieran en niveles aceptables, más allá de los incidentes puntuales de mayor gravedad, como el fallecimiento de la ciclista.

