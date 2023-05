Polémica generó celebración de funcionarios Junji disfrazados de personajes de "La naranja mecánica"

Polémica generó en Valparaíso la publicación de imágenes de una celebración en la que funcionarios de la Junji se disfrazaron de personajes de la película "La naranja mecánica", en el marco del aniversario 53 de la repartición.

Tras la publicación de las imágenes, el diputado Andrés Celis (RN) acudió a Contraloría, pidiendo aclarar el uso de dependencias del servicio, si el evento fue en horario laboral y un posible uso de fondos públicos.

"De un tiempo a esta parte hemos sido testigos de diversos actos que atentan contra el decoro y la moralidad, por los que he levantado las correspondientes denuncias, por ejemplo, el ultraje a nuestra bandera en un acto de cierre de campaña del plebiscito del año pasado, o la realización de videos de alto contenido sexual en dependencias de la Municipalidad de San Antonio", lamentó el parlamentario.

Celis dijo que "a esto, podemos sumar el reciente show en el Cesfam de Talcahuano Sur, por el cual el alcalde ya dispuso el inicio de un sumario, y ahora, esta celebración en la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardínes Infantiles (Junji) en la cual algunos de sus funcionarios y funcionarias se disfrazaron como personajes de la película La Naranja Mecánica y figuran luego en redes sociales en imágenes de connotación sexual".

"En estos casos, llama la atención que sean efectuados por funcionarios públicos, con recursos públicos y/o en dependencias de los propios servicios en que desempeñan sus labores", agregó.

La directora regional de la Junji, Beatriz Lagos, dijo que "rechazamos categóricamente cualquier comportamiento que vaya en contra de los valores y los principios de la institución. En cuanto tomé conocimiento de este hecho realicé los actos administrativos correspondientes".

"Quiero recalcar que este hecho se llevó a cabo en dependencias de la dirección regional en el marco del aniversario institucional y no en un jardín infantil, hecho que no minimiza el actuar de los funcionarios, pero es importante recalcar que esto no fue frente a niños y niñas", precisó.

Lagos añadió que "también me gustaría aclarar que bajo ninguna circunstancia se utilizaron recursos públicos para el desarrollo de estas actividades de aniversario y que además fueron realizadas en un bloque determinado de tiempo y no durante la jornada laboral".

Pese a que los funcionarios ya fueron sometidos a sanciones administrativas, desde el servicio también se instruyó la realización de un sumario administrativo.