Presuntos asesinos de pareja de ancianos en Puchuncaví usaron una escopeta y armas cortantes

Privados de libertad quedaron los dos sujetos imputados por el asesinato de una pareja de adultos mayores y el apuñalamiento de un tercero, crimen ocurrido la madrugada del martes al interior del local de empanadas de las dos primeras víctimas en Puchuncaví, Región de Valparaíso.

Los presuntos responsables, de 22 y 16 años y ambos de nacionalidad venezolana, detenidos el viernes por la Policía de Investigaciones, fueron formalizados este sábado ante el Juzgado de Garantía de Quintero como autores de los delitos de robo con homicidio de los dos ancianos y un homicidio frustrado.

En la audiencia, el fiscal Luis Ventura relató que los criminales, "una vez al interior, agreden a las víctimas haciendo uso de escopeta y armas cortopunzantes.

"Producto de ello fallecen en el lugar doña Mónica Reyes Contreras (60), a raíz de una anemia aguda, por herida cortopunzante cervical complicada; y don Patricio Riquelme Escobar (63), con un TEC (traumatismo encéfalo craneano) abierto complicado", detalló.

Acto seguido, "los imputados registran las dependencias del local, sustraen diversas especies muebles, las cuales cargan en la camioneta de propiedad de doña Mónica, y huyen del lugar", continuó.

La defensora penal pública Marianela Pizarro cuestionó las diligencias que llevaron al arresto del adolescente y, por consiguiente, la legalidad de la acción.

"Desde el punto de vista de la regla general, en relación con las resoluciones judiciales, estimamos que deben ser fundadas en algo. Por lo tanto, como no existe esta resolución bajada al sistema, no solamente verbal, no podemos sino cuestionar esta resolución. Conforme a ello pedimos un pronunciamiento respecto de la ilegalidad de la detención", planteó, sin éxito.

El juez de Garantía Matías Fontecilla consideró que ambos constituyente un peligro para la seguridad de la sociedad y para la víctima sobreviviente, un ciudadano colombiano (34) que fue testigo.

Para el adulto imputado decretó la prisión preventiva y su ingreso al Centro de Detención Preventiva de Valparaíso; mientras que para el menor, que no posee cédula de identidad en Chile, la internación provisoria en el Centro de Régimen Cerrado de Limache.

El plazo para la investigación fue fijado en 90 días.