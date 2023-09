La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, anunció un protocolo de mudanza para ayudar a los ocupantes de los edificios afectados por los socavones en el sector de las dunas de Concón.

En la mañana de este jueves se llevó a cabo una reunión entre representantes del municipio y los vecinos afectados, cita a la que no asistieron todos los servicios públicos involucrados en la emergencia.

Ripamonti sostuvo que "no quisieron entregar mayores detalles porque no tenían consolidada toda la información y es por ello que nosotros acordamos y les solicitamos por favor que no pase de la próxima semana, que tengamos una reunión donde se puedan dar todas las referencias técnicas".

"Como municipio determinamos hacer un protocolo con zonas de descarga, con vías de acceso, horarios de acceso, disposición de personal municipal, para permitir que ellos puedan sacar sus cosas", dijo.

Ripamonti planteó que "también necesitamos saber qué es lo que está sucediendo en los bienes nacionales de uso público respecto de los cuales nosotros somos administradores, y hemos oficiado con el objeto de ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, a la altura de Aurora Marina, qué está pasando con los rellenos de las rocas, con el uso de materiales plásticos".