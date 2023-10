Socavones: Con pocos vecinos comenzó retiro de enseres en edificio de Reñaca

Los vecinos de los edificios Miramar I y II, evacuados por los socavones en el campo dunar de Viña del Mar, fueron autorizados este miércoles para retirar sus enseres, proceso que comenzó con pocos inscritos.

El ingreso fue permitido después de que se instalara un sensor que medirá el eventual desplazamiento de los aludes o de las mismas construcciones, aunque los ascensores sólo pueden usarse como montacargas y no para el traslado de personas.

Entre los afectados existe disconformidad porque para participar del proceso es necesario firmar una declaración jurada que, según quienes se niegan a suscribirla, exime de toda responsabilidad a las autoridades.

Tal escrito se refiere de esa manera a "cualquier daño o perjuicio que se genere en contra de mi persona o bienes a raíz de los riesgos inherentes existentes con motivo del ingreso al perímetro de restricción (...) sea ello por acción de los trabajos de rehabilitación desarrollados en el lugar o por causas naturales, tales como sismos u otros movimientos telúricos que se puedan verificar durante el tiempo en el que me encuentre en el lugar".

"Se lavan las manos y a nadie le interesa nada, entonces yo no la voy a firmar", afirmó Carolina Astorga, una de las propietarias, apuntando que "voy a comprar todas mis cosas nuevas, y alguien me tendrá que responder por todo lo que he pasado".

La vecina añadió que "mi abogado se va a hacer cargo y verá qué podemos hacer, porque de verdad es una burla hacia todos nosotros", aunque admitió que otros vecinos "por desesperación y porque necesitan sus cosas van a entrar".

Lea la declaración jurada completa:

Declaración para ingresar a edificios de Reñaca by Cooperativa.cl on Scribd