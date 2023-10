Vecinos evacuados y saqueados culpan al Gobierno: "La seguridad fue un fracaso"

Vecinos de los edificios Kandinsky y Miramar llegaron este miércoles al lugar tras conocerse que fueron 50 los departamentos saqueados durante los últimos días, esto pese a que se había instalado un protocolo de seguridad en el sector por parte de la delegada presidencial de la Región de Valparaíso, Sofía González, a quien critican que dicha medida "fue un fracaso".

El vocero de los vecinos del edificio Miramar, Rodrigo Fernández, sostuvo que "estaba claro que, si tenemos un carabinero con un inspector municipal en la puerta, se tiene que entrar por la parte de atrás; no había que ser brillante ni ingeniero de la NASA".

"Insisto, el plan de seguridad de la delegada presidencial fue un fracaso total. No esperamos tener autoridades infalibles, todos nos podemos equivocar, pero lo que espero de una autoridad es que sea honesta, sincera, transparente y que me diga 'sí, mi plan no funcionó, nos equivocamos, voy a responder'", añadió.

El vocero también señaló haber ofrecido suministro eléctrico al edificio Miramar para que pudiera contar con cámaras de seguridad y alarmas al interior del inmueble, pero aseguró que las autoridades lo rechazaron.

"En Chile tenemos tan pocos recursos de Carabineros, necesitamos tantos carabineros, ok... ayudemos, porque si tu electrificas el edificio vas a tener cámaras de seguridad y vas a tener alarma, mira que básico, sólo con darle luz, va a tener alarma en los pasillos, o sea se meten al pasillo, ni siquiera a un departamento y vas a tener una alarma sonando. Era todo lo que había que hacer", criticó Fernández al respecto.

En el lugar se encuentra la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, que está citando a los residentes para que puedan entrar a los edificios, junto a detectives, para constatar las especies que fueron robadas, cuáles fueron los daños y así cursar, cada vecino, la respectiva denuncia.

REACCIÓN DEL MUNDO POLÍTICO

Tras conocerse la situación de los edificios Kandinsky y Miramar, el diputado del Distrito 7 de la Región de Valparaíso, Tomás de Rementería (PS), señaló que "voy a oficiar a la Delegación Presidencial Regional para ver la posibilidad de aumentar la seguridad en la zona, no solo por los robos que se puedan cometer, sino que por el riesgo para las personas porque estos socavones se han convertido en una especie de atractivo turístico".

"Muchas personas van ahí. Si hay personas que pueden entrar a robar, significa que fácilmente una persona podría meterse en la noche, haber 'okupas', personas que puedan morar ahí y nos parece que es de extrema seriedad", añadió el parlamentario.

"Esperamos que se constituya la comisión investigadora que nosotros constituimos, que fue aprobada por la Sala de la Cámara y esperamos que prontamente esté funcionando y saber las responsabilidades. Pero lo que es inmediato, hay una labor de la Delegación Presidencial Regional de mantener la seguridad y apoyo totalmente a los vecinos de estos edificios que se vieron vulnerados en su propiedad por estos robos en una situación de emergencia, que me parece bastante miserable", cerró.