Viña del Mar: Fiscalía pide 15 años de cárcel para hombre que mató a ladrón que entró a robar a su casa

En Viña del Mar partió el juicio en contra de un hombre acusado de homicidio, para quien Fiscalía pide una pena de 15 años acusándolo de haber disparado cinco veces en contra del sujeto que el 1 de enero de 2022 ingresó a robar a su casa, en Villa Alemana.

Según la acusación, Benjamín Pizarro ingresó vía escalamiento a la propiedad del acusado con el fin de sustraer especies encontrándose de frente con el dueño de casa, ocasión en que el delincuente intentó escapar.

Sin embargo, el propietario disparó en cinco oportunidades con un arma debidamente inscrita, tras lo cual el ladrón falleció por traumatismo torácico abdominal por proyectiles balísticos.

Según la declaración del dueño de casa y acusado en esta causa, todo ocurrió luego de que él, junto a su señora, hijas, nietas y su suegro adulto mayor se fueran a acostar tras la celebración de Año Nuevo.

"Estando dormido me despierta mi señora y me dice que había una persona dentro de la casa, yo me levanto, voy al closet, saco la pistola de la caja de seguridad y abro la puerta de la cocina y me topo de frente con esta persona que traía algo negro en las manos -que después supimos que era una botella de vino- y otra cosa que después vimos que era un Tablet", declaró en juicio el acusado.

Agregó que el sujeto "viene y se abalanza, hace un intento de agredirme y yo me hago para atrás sorprendido. (...) En ese momento no sé si percuté un disparo y después él sale corriendo hacia la parte de atrás de la casa que en ese tiempo estaba oscuro. (...) Fui a decirle a mi señora que no salieran, que se quedaran en la casa y que llamaran a Carabineros", dijo el imputado reconociendo haber disparado.

"Después salieron unos vecinos, unos viejitos, porque había unas personas que estaban tirando piedras y gritando cosas (...) una mujer gritaba 'sangre con sangre', 'te vamos a venir a matar', 'vamos a quemar tu casa'", expuso el acusado.

"No se dan los presupuestos de legítima defensa"

Para el fiscal Sergio Morales, esto se trata de "un caso de aquellos que no son típicos de homicidio y, por cierto, generan cierta incomodidad cuando decimos que una víctima ingresa a robar a un domicilio".

"Todos, o la mayoría, hemos sufrido el robo de nuestras casas o de nuestras especies y claramente el enojo es lo principal en las víctimas en contra de los imputados que agreden o sustraen especies. Ocasiona un temor, una rabia y es normal y aceptable", aseguró el persecutor.

Sin embargo, agregó que en este caso, "entendemos que la reacción del dueño de casa, que es una reacción normal de defensa se trastoca en una acción homicida, es decir, don Mario tenía la oportunidad de desplegar una defensa, pero no una defensa como la que realiza disparando en contra de este señor que había ingresado a robar a su casa".

"La persona que ingresa solamente lleva una especie en sus manos, no había constancia que estuviera saqueando y, por último, no era necesario enfrentar a esta persona y no era necesario darle cinco disparos por la espalda", sostuvo el fiscal en su alegato de apertura, quien culminó diciendo que "no se dan los presupuestos de la legítima defensa".

Dos robos

Por su parte, la defensa privada del imputado, Cristian Canifrou, señaló que "nos encontramos ante una hipótesis de legítima defensa, y no cualquier legítima defensa, sino una que la doctrina llama la legítima defensa privilegiada".

"Eran las cuatro de la mañana, de noche, en el domicilio de mi representado, se estaba efectuando un segundo robo, lo que va a quedar acreditado porque ese día entre las 3.55 y las 4.05 de la madrugada, la supuesta víctima ingresó dos veces. A mi representado se le han exigido parámetros de reacción frente a una situación estresante en el momento en el que sorprende al individuo al interior de su domicilio".

"Va a quedar acreditado que la posibilidad de una reacción distinta de la de ese día no se le podría exigir a ninguna persona que no tenga capacidad militar o policial", puntualizó Canifrou.