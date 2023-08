"Arista lencería": Representante de Frumisal declaró por más de seis horas ante fiscal

Matías Godoy, representante legal del Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) Frumisal Ltda, empresa que fue adquirida por Sebastián Polanco, expareja de la coordinadora de la Fundación En Ti, Camila Polizzi, declaró en calidad de imputado por más de seis horas en el marco de la investigación por la denominada "arista lencería", la insólita derivación del "caso convenios" en la Región del Biobío.

El escándalo -que recibe su nombre luego que la OTEC que prestó servicios a una proyecto de seguridad gastase millones de pesos en ropa y lencería- se conoció a finales de julio, luego de una autodenuncia realizada por el estudiante de Administración Pública.

En el proyecto de seguridad, financiado con 250 millones de pesos asignados por vía directa, se utilizó una parte del dinero en compras en lencería, además de las tiendas Zara y Saville Row, las que fueron justificadas con cinco facturas.

"Fue intenso, pero básicamente lo que hice fue contar cómo fueron en verdad los hechos y dejar en claro que yo nunca usé las tarjetas", dijo Godoy tras prestar declaración por primera vez frente a la fiscal anticorrupción María José Aguayo, quien lidera la indagatoria del caso.

"Yo sé que los chiquillos igual de la fundación sí querían hacer el trabajo. Yo nunca supe que él hacía boletas ideológicamente falsas, de lo cual me enteré después. Cuando me di cuenta de que los trabajos no se estaban haciendo, no se estaban rindiendo los informes, finalmente fui a pedir la cartola histórica al banco y ahí precisamente fue cuando me di cuenta que había un montón de compras, transacciones de Zara, de Fina Estampa, etcétera, y por eso decidí hacer la denuncia", aseveró el imputado.

Otro que llegó a la Fiscalía en calidad de imputado fue Diego Polanco, hermano de Sebastián Polanco y uno de los denominados "consultores" del proyecto de la Fundación en Ti en el sector Barrio Norte, quien decidió acogerse a su derecho a guardar silencio y rápidamente abandonó el edificio.

Personal de la PDI realizó durante la mañana de este jueves tres allanamientos en domicilios vinculados a Polizzi en la ciudad de Concepción.