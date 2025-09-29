Chiguayante: Anciana sospechosa de asesinar a dos hijos será formalizada el martes

La adulta mayor de 64 años sospechosa de asesinar a tiros a sus dos hijos -una mujer de 39 años y un hombre de 33- será formalizada este martes en el Juzgado de Garantía de Chiguayante.

Acusada de parricidio consumado, fue detenida en la comuna de Coihueco, en la Región del Ñuble, cuando volvió a buscar el vehículo en el que se dio a la fuga tras dispararles a sus hijos el pasado viernes en su domicilio en la Villa Aranjuez, en Chiguayante.

La mujer fue aprehendida y en su poder tenía un arma de fuego, situación que deberá aclarar a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.