Chofer devolvió mochila con notebook y tesis que estudiante olvidó en micro de Concepción

Un conductor de micro se convirtió en un verdadero héroe, cuando devolvió la mochila a un estudiante al que se le había quedado con su tesis en el interior del vehículo.

Se trata de Adelmo Santibáñez, de 51 años, quien acababa de terminar su recorrido habitual desde Lota a Concepción, en la región del Biobío, cuando se percató de la mochila abandonada.

"Siempre barro la máquina, siempre, siempre. Abro la mochila y había una carpeta naranja, una botella azul de plástico y un computador. En la carpeta había unos timbres de la Universidad de Concepción y decía 'tesis de mi profesión'", aseguró Santibáñez a LUN.

Fue entonces que el hombre decidió publicar fotos de los objetos perdidos en redes sociales para dar con el paradero del dueño, que lo contactó tan sólo dos horas después con la descripción exacta de sus pertenencias.

El hombre aseguró que "el joven era de Lomas Coloradas. Ahí me esperó. Lo único que hacía era tomarse la cabeza y después me abrazó, bien apretado. Me dio un abrazo que llegaba hasta el alma, pero era muy educado".

"Lo único que le dije fue 'oiga, no sea tan descuidado para la próxima vez'. Y él me dijo 'pucha, mi caballero, con esto me salvó la vida'. Volví a mi bus, y seguí para Lota. Eso fue todo", concluyó el hombre.