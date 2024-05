Concejal republicano denuncia que amenazaron matarlo si no paga extorsión

El concejal republicano de Tirúa Neftalí Nahuelqueo, que actualmente postula a la alcaldía de la misma comuna, denunció haber sido chantajeado y amenazado de muerte mediante una llamada desconocida.

Según su relato, recibió el contacto este jueves mientras se encontraba trabajando, donde una voz masculina le advirtió: "Sabe qué, usted va a tener que pagar un monto económico mensual de aquí en adelante por su seguridad".

"Lo interrumpí altiro -precisó- y le dije que 'no le voy a pagar nada, aparte no tengo plata, y ¿por qué tengo que entregarle mis cosas?'. Ahí me dijo: 'Eso es problema suyo, tiene hasta el sábado para pagar, o vaya retirando sus cositas y se retira de la zona, porque usted es concejal y quiere ser alcalde; si no, hay hartos cajones para que pueda salir'".

El edil aseveró que tras recibir el llamado, se vio obligado a cambiarse de casa, y que tanto él como su familia se encuentran bajo protección policial.

A través de una declaración formal, el Partido Republicano ratificó la denuncia, y dijo confiar en que "las instituciones pertinentes le brindarán la protección necesaria para que rija el Estado de Derecho y pueda desarrollar su campaña libremente, en los plazos establecidos por el Servel, en forma segura, para devolverle a Tirúa la tranquilidad y la paz que merecen sus habitantes".

"Estas cobardes amenazas no detendrán la candidatura de Neftalí, por el contrario, con más fuerza que nunca seguirá trabajando por Tirúa y sus vecinos", cierra el escrito.