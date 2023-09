Denuncian vacunación contra el VPH sin autorización en colegio de Concepción

Un grupo de apoderados quinto a octavo básico del Colegio Inmaculada Concepción, en la comuna homónima del Biobío, denuncian que a estudiantes del establecimiento se les vacunó contra el virus del papiloma humano (VPH) sin la autorización de ellos como tutores.

Según detallan, en la comunicación que se les entregó desde el colegio y que ellos firmaron, los menores tenían que recibir la dosis contra el sarampión, pero finalmente fueron inoculados con segunda dosis para el VPH.

Apoderados del Colegio Inmaculada Concepción denuncian que a sus hijos se les vacunó sin autorización para el VPH. Ellos firmaron autorización para que se les inocule con SRP, sin embargo, un aparente error de comunicación provocó el disgusto de los padres @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) September 8, 2023

El Programa Nacional de Inmunizaciones considera esta vacunación obligatoria y solo no se realiza si el tutor se niega por escrito, una opción a la que -acusan- no pudieron optar porque no fueron informados.

"Estoy molesta porque me informaron una cosa e hicieron algo completamente diferente con mi hijo", relató una de las apoderadas, molesta con el recinto por este error de comunicación que está siendo investigado.

Desde el Cesfam Tucapel de Concepción, por su parte, informaron que el procedimiento de inoculación -a su juicio- se realizó de la forma en la que comunicaron el pasado 20 de junio en una carta, por lo que se presume que desde el colegio hubo una información errónea.

Los padres de los niños están a la espera de una información oficial por parte de la dirección del establecimiento educacional.

CESFAM DESCARTA IRREGULARIDADES

El director del Cesfam Tucapel, Rodrigo Placencia, afirmó que "el pasado 20 de julio, a través de una carta impresa y enviada por estafeta, informamos sobre la programación de vacunación a este colegio, como a todos los establecimientos educacionales" dentro de la jurisdicción sanitaria del centro asistencial.

En la comunicación "se indicaba sobre la vacuna contra el sarampión para cuarto y quinto básico y dosis pendientes de vacuna contra el virus papiloma humano para estudiantes de quinto a octavo básico", puntualizó.

"Hay que aclarar que esto es parte del plan nacional de vacunación y su administración es obligatoria", subrayó, por lo que "si algún apoderado considera que su pupilo, hijo o hija no debe recibir la vacunación, debe enviar una carta formal al Cesfam para que se notifique a la Seremi de Salud y ésta siga con los procedimientos correspondientes".

Pero "hasta el día de hoy, no hemos recepcionado en este establecimiento sanitario ninguna carta sobre el mismo tema", aseguró, no obstante que igualmente el Cesfam notificó del caso a la Seremi.