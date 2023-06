Diputado Romero espera que fiscal regional del Biobío sea removida

Tras conocerse la decisión del Pleno de la Corte Suprema de declarar admisible la solicitud de remoción de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, que fue firmada por 17 parlamentarios en apoyo a familias que reprochan negligencias investigativas en casos emblemáticos, el diputado independiente de la Bancada de Renovación Nacional Leonidas Romero, quien encabeza a los legisladores que firmaron la petición, señaló que es una "buena noticia" y que espera "que la resolución final sea la remoción".

"Yo creo que es una buena noticia porque por primera vez los fiscalizadores pueden ser fiscalizados. Así que contento por eso, y esperamos que la resolución final sea la remoción de esta señora, porque no ha estado a la altura de las necesidades, ha actuado en forma bastante prepotente e incluso hasta déspota según los propios familiares (afectados en casos emblemáticos)", afirmó el legislador.

Agradecemos a los 21 magistrados de la Corte Suprema, que ayer acogieron solicitud de remoción de Fiscal de la Región del Biobío Sra. Marcela Cartagena Ramos. Familiares y víctimas, son los más contentos porque fueron escuchados y respetados en su dolor. Contento Señor Contento. pic.twitter.com/MJ7MAm8sA7 — Leonidas Romero Sáez (@leoromerosaez) June 20, 2023

FAMILIAS REACIONARON POSITIVAMENTE

Una de estas familias es la de Sergio Mardoff Peirano, joven desaparecido cuyos restos estuvieron más de tres años en el Servicio Médico Legal.

El padre del joven fallecido, Sergio Mardoff, se mostró contento con la admisibilidad de la solicitud y expresó sentir "satisfacción, porque no se esperaba menos. Anteriormente fue muy decepcionante el veredicto de la Corte Suprema. Eso nos da esperanza de que todo lo que venga a futuro va a salir bien".

"Toda la cosa que sucedió con mi hijo. Aquí hay una falta de profesionalismo de parte de la fiscalía regional pero terrible", añadió Mardoff padre.

Otra familia que está pidiendo la salida de la fiscal mencionada es la madre del pequeño Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, quien conversó con Cooperativa y señaló que "nos da a nosotros como familias víctimas una oportunidad de mostrar todos los errores y negligencias gravísimas que esta fiscal ha hecho en nuestros casos. Fundamentados, nosotros queremos demostrar con fundamentos todos los errores que ella ha hecho".

"Que no puede obtener un cargo tan importante como fiscal regional ni como fiscal a cargo de un caso, ya que se ha demostrado que ella no está capacitada para ejercer este cargo. Solamente queremos que los ministros de la Corte sean justos y sean empáticos y realmente se pongan la mano en el corazón y vean que todos estos errores realmente pasaron la cuenta, y gracias a eso, nosotros como familia no hemos tenido justicia", añadió Gutiérrez.

Si bien todavía no hay fecha definida, la resolución debiese ocurrir en el corto plazo. Para ello, se tiene que convocar a un Pleno de la Corte Suprema para tener como único punto en la tabla discutir el fondo de esta solicitud, y por un quórum de cuatro séptimos (de los 21 jueces) se tiene que votar si se aprueba o no la destitución de la fiscal Cartagena,