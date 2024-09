Esposo de fiscal Cartagena realizó asesoría a entidad investigada en el caso convenios

El esposo de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, el abogado Álvaro Sepúlveda, realizó una asesoría verbal en 2023 al Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), que actualmente está siendo investigado en el marco del caso convenios.

Esta información fue revelada por Interferencia. En detalle, Irade se habría adjudicado cuatro convenios del Gobierno Regional del Biobío, lo que es indagado precisamente por la fiscal Cartagena.

El abogado, aparte de ser académico, es coordinador de litigio en el Consejo de Defensa del Estado, por lo que el diputado Eric Aedo (DC) cuestionó que "esto vuelve a poner de manifiesto la tensión que se produce en el caso que los abogados del CDE realizan actividades en el ámbito privado, realizan también actividades laborales, a veces llevando juicios también en el ámbito privado, y esto obviamente que genera controversia".

"Creo que en el caso convenios hay demasiadas sombras, no hay luz. Acá se está persiguiendo a los mandos medios, pero no ha llegado la Fiscalía aún a los cabecillas", añadió.

En tanto, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, prefirió no opinar sobre el tema, sino que pidió "prudencia en estas materias; prefiero dejar que las instituciones funcionen"

Según el medio antes citado, desde el Ministerio Público explicaron que la persecutora no tenía antecedentes de que su esposo habría realizado una asesoría verbal, que se enteró tras la consulta del medio, y que, de todas maneras, tras analizar los antecedentes, esto no es suficiente para que ella se inhabilite de indagar esta causa.

"En dichas reuniones no se abordaron temas distintos de los administrativos. No se abordaron temas relativos a Derecho Penal. No se elaboraron informes. El abogado Sepúlveda no asumió la representación legal de Irade en gestión alguna", añadieron.