"Están siendo muy usureros": Apoderados del Lycée Charles de Gaulle protestan por cobro en UF

Los apoderados del Lycée Charles de Gaulle de la ciudad de Concepción protestaron esta jornada por el cambio de la modalidad de pago de las mensualidades de pesos a Unidad de Fomento (UF).

La manifestación se llevó a cabo a consecuencia de una circular que da cuenta que la administración cambiará el sistema de cobro.

La representante de los apoderados Pía Martínez explicó "el colegio ha tenido una serie de actitudes que no nos han dado tranquilidad. Primero, la incertidumbre de pasar de pago de pesos a UF, y además de un incremento sobre el IPC (Índice de Precios al Consumidor) que no da de ninguna forma para saber cómo hacen este cálculo".

"Estamos muy indignados con eso, sentimos que están siendo muy usureros con nosotros", indicó.

Además, contó que hay "fallas en la educación, no tenemos la infraestructura adecuada para que nuestros hijos puedan hacer deporte como otros colegios particulares que pagan lo mismo o menos que nosotros, y eso es lo que nos tiene profundamente molestos. El directorio del colegio no da la cara, no es transparente con los proyectos y dónde invierten, por lo tanto, se van sumando otros malestares".

A través de un comunicado, la Sociedad Educacional Francesa de Concepción señaló que junto al Centro General de Padres y Apoderados acordaron que la administración del colegio elabore un informe a toda la comunidad para profundizar en los principales factores que se tomaron en consideración para establecer el ajuste real de las colegiaturas y el cambio de modalidad a pago en UF.