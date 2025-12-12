Fracasó el Museo de la Memoria en el Biobío por fallos administrativos y financieros

El proyecto del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en la Región del Biobío llegó a su fin de manera abrupta, siendo declarado "muerto" a nivel administrativo.

La principal razón de esta cancelación se debe al incumplimiento del pago de un permiso municipal de edificación, cuyo plazo vencía este viernes. Esta autorización, valorada en 4,8 millones de pesos, no fue saldado, dejando la iniciativa sin viabilidad.

La imposibilidad de efectuar este pago se vincula con la estructura de financiamiento del proyecto. Según la información proporcionada, el dinero destinado a la iniciativa, proveniente del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonios, estaba planificado para el 2026.

Este desembolso se efectuaría solo "una vez que el MOP adjudicara la obra", una condición que no se cumplió, dejando el proyecto sin los fondos necesarios en el momento oportuno.

La ubicación propuesta en el Parque Bicentenario de Concepción, donde se realiza el popular Festival REC, generó un conflicto de uso de suelo. (FOTO: ATON)

Responsabilidades y deudas históricas

Ante esta situación, la seremi de las Culturas, Paloma Zúñiga, advirtió una compleja trama de responsabilidades que anteceden a la actual administración: "No le voy a echar la culpa a nadie", dijo la autoridad, que, de todas maneras, afirmó que "esto se debió haber resuelto antes de que nosotros asumiéramos como Gobierno".

"Hay deudas históricas que tiene Chile en reparación que se debieron haber resuelto hace 10-20 años. Creo que nosotros como Gobierno, con el Presidente (Gabriel) Boric, lo que hemos buscado es cerrar compromisos en materia de reparación y ese ha sido nuestro objetivo", indicó Zúñiga.

Paloma Zúñiga, Seremi de las Culturas, contextualizó el fracaso en "deudas históricas" de reparación y una responsabilidad importante de las autoridades que precedieron al actual gobierno. (FOTO: Instagram/Paloma Zúñiga)

La Seremi también precisó que el Museo de la Memoria tuvo una administración privada en sus inicios, lo que limitó la capacidad de intervención del gobierno actual.

Concluyó su intervención señalando que "las autoridades que me precedieron tuvieron una responsabilidad importante, no solo con este museo".

Ubicación controversial y oposición Local

El bullado proyecto se proyectaba construir en el Parque Bicentenario de Concepción. Sin embargo, esta ubicación también generó oposición por parte del municipio penquista.

La razón esgrimida por la administración local radica en que es el mismo lugar donde anualmente se celebra el popular Festival REC, lo que presentaba un conflicto de usos para el espacio público.