Grupo Saesa niega responsabilidad en devastadores incendios del verano en el Biobío

Tras el anuncio del Ministerio Público de que los incendios forestales que afectaron a la Región del Biobío el verano pasado iniciaron por responsabilidad de empresas eléctricas, uno de los denunciantes señaló que "hay mucha evidencia en terreno"

Este miércoles, la Fiscalía penquista comunicó que los siniestros denominados "San José Grande", en la comuna de Nacimiento, y "Santa Ana", que partió en Santa Juana y llegó a Nacimiento, cobrando 17 vidas; además del incendio que destruyó la caleta de Punta Lavapié en Arauco, inciaron por las empresas Frontel -propiedad del grupo Saesa- y Coelcha.

Lo anterior, por "accidentes eléctricos provocados por líneas de alta tensión que, manejados en fajas o que corren por fajas que no tienen la mantención adecuada", explicó la fiscal regional Marcela Cartagena.

Bajo esta premisa, uno de los denunciantes en el caso de la caleta Punta Lavapié, Miguel Osorio, señaló que "al menos en nuestro caso hay mucha evidencia en terreno, que se estudió acá en Concepción y Santiago".

Asimismo, apuntó que "es de alta significancia para el caso y obviamente se tiene que hacer muy bien. Esperamos que de aquí a fin de año se realicen las primeras formalizaciones".

Por otro lado, la noticia también trajo un poco de calma a los familiares de las víctimas fatales de los incendios forestales. Roxana González, quien perdió a su cuñada Lorena Peralta en la comuna de Santa Juana, apuntó: "Qué bueno que por ultimo ya se puede tener un poquito de tranquilidad y saber que hay culpables, porque nosotros estamos mal"

"Si supieran el daño que hicieron, yo creo que no hubieran provocado un mínimo de fuego, porque imagínese estar yendo todos los días a psicólogos, tener que estar con medicamentos porque uno no puede dormir en la noche, tener episodios de suicido de gente que todavía que no está bien", manifestó.

Respecto a la acusación, el alcalde de Mulchén, Jorge Rivas, dijo: "El hecho de que se hayan generado da, de una u otra forma, es para entender que aquí no hubo un trabajo adecuado, principalmente de la eléctrica, como es mantener acorde el follaje crecido de los árboles que genera estas chispas y que al estar con altas temperaturas, al existir mucho calor, habría generado estos incendios".

ALCALDESA PIDE INFORMACIÓN SOBRE PROPAGACIÓN

Por otro lado, la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, pidió también conocer avances sobre la propagación de los incendios forestales, debido a la magnitud del daño que dejaron en su comuna, con un 50% del territorio afectado.

"Nos preocupa así el énfasis en las aristas de las que tiene la investigación. Y una es la generación de los incendios, como estos comienzan, pero otra es la propagación de los incendios. Nos gustaría que también esa arista fuera abordada por la Fiscalía en este caso", señaló.

No obstante reparó en que "nosotros creemos que es importante que se estén dando señales para aliviar el dolor de las víctimas, que han sido en la comuna de Santa Juana 15 víctimas fatales, además de todas las pérdidas incalculables que hemos tenido en nuestra diversidad", manifestó.

DECLARACIÓN GRUPO SAESA

Cabe recordar que las oficinas de Coelcha y Frontel fueron allanadas la tarde de este miércoles en búsqueda de evidencia respecto a quienes son responsables de la limpieza de las fajas de seguridad.

Tal razón, motivó al holding grupo Saesa –dueña de Frontel- a pronunciarse con un comunicado público, afirmando: "Estamos seguros de no tener responsabilidad alguna".

"Tenemos la tranquilidad de que cumplir cabalmente con nuestros exigentes planes de mantenimiento, a los que destinamos considerablemente más recursos de lo que existe la tarifa vigente y la regulación actual", recalcaron.