Indignación en Coronel: Sospechosa de violentar a anciano está libre otra vez

Molestia generó en Coronel la libertad de la mujer que fue detenida por su participación en el robo a un adulto mayor de 84 años, en un violento hecho que se viralizó en redes sociales.

Al momento de ser abordada por los funcionarios policiales, la mujer -identificada como K.B.L.V. de 31 años de edad y que habría robado 14 mil pesos a su víctima- entregó un carnet que no correspondía a la persona.

Ante este hecho, la mujer fue formalizada por la falta penal de ocultación de identidad, quedando libre luego que se fijara una fecha de procedimiento simplificado para el próximo 13 de febrero.

Pese a que Carabineros informó de la detención aludiendo al robo, hasta el momento no existe una orden de detención por este delito, ya que la causa aún se encuentra en investigación por parte de la PDI.

Tras la audiencia de esta jornada, la madre de la mujer, quien no se quiso identificar, pidió "disculpas a la persona, al anciano, pero más no podemos hacer. Está enferma, ella es drogadicta".

Por su parte, la sobrina de la víctima, Regina Soto, comentó que "de verdad no entiendo a la justicia, la tenían ahí, no sé que pasaría y tengo una rabia muy grande. Al final la justicia no cumplió su rol (...) ahora tengo mucho miedo por mi tío, porque está expuesto a todo lo que está pasando y no le hemos informado que la mujer quedó libre porque lo estamos cuidando".

"Es una impotencia muy grande que siento referente a esto, es muy doloroso por él", lamentó.