Niño de 9 años falleció por no alcanzar a llegar al Cesfam por mal estado del camino

Un niño de 9 años falleció por un paro cardiorrespiratorio tras no alcanzar a recibir atención médica debido al mal estado del camino entre su casa y el Cesfam de Quilaco, en la Región del Biobío.

El alcalde Pablo Urrutia expresó que están con "mucho dolor porque no estamos acostumbrados a que un niño tan pequeño no deje", quien además lamentó que "la distancia que tenemos entre su casa y el Cesfam no permitió que el niño llegara con vida, un camino entre medio de forestales, de bosque, mucha tierra, mucho polvo, y son caminos internos entonces con hartas pendientes".