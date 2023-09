Polizzi optó por no declarar ante fiscal por caso lencería

"No tenemos toda la información, no declara". Esta frase de su defensa marcó el breve paso de Camila Polizzi este lunes por la Fiscalía Regional del Biobío, hasta donde fue citada a declarar en el marco de la investigación secreta que lleva adelante el Ministerio Público por el eventual delito de fraude al fisco en la arista "lencería" del caso convenios.

Aunque llegó esta mañana al recinto tras solicitud de la fiscal de alta complejidad del Biobío, María José Aguayo, finalmente la excandidata a alcaldesa de Concepción decidió guardar silencio.

Según explicó el defensor penal público a cargo de la defensa de Polizzi, Pablo Arduán, la postura de su representada es acogerse a su derecho hasta que tenga toda la información y se precise de qué se le está investigando.

"Se adopta porque no conocemos los antecedentes de la carpeta de la investigación en su integridad, y una vez que los conozcamos, vamos a evaluar si doña Camila tiene que declarar o no, pero no podemos hacerlo sin conocer los antecedentes", insistió el jurista.

Ante el presunto ilícito mencionado por la fiscal, añadió que "en principio podría ser eso, pero siempre existen diversas figuras por las cuales se pueden investigar los delitos patrimoniales".

El paso de la investigada por la Fiscalía no duró más de 15 minutos, para posteriormente irse sin entregar tampoco declaraciones a la prensa.

Camila Polizzi no declaró y se acogió a su derecho a guardar silencio ante la fiscal que investiga el presunto delito de Fraude al Fisco por la arista Lenceria del Caso Convenios en el Biobío. "No tenemos toda la información, no declara", dijo abogado Pablo Ardoin @Cooperativa pic.twitter.com/mS6dWhvxZD — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) September 4, 2023

Cabe recordar que la semana pasada el Juzgado de Garantía de Concepción le quitó la condición de querellante a Polizzi, esto tras presentar una querella por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de instrumento privado mercantil, en contra de Sebastián Polanco (su expareja) y Matías Godoy (su socio), representantes de la OTEC (Organismo Técnico de Capacitación) Frumisal.

Por lo anterior, quedó solo en calidad de imputada sin la posibilidad de acceder a documentación ni a dirigencias por el caso, a las que sí podía tener alcance como querellante.

Como la investigación todavía no es formalizada, no está previsto que si llega a un juicio se hable de una falta de colaboración por parte de Polizzi, pues no se descarta por completo una futura declaración.