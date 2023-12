SEC investigará cortes de luz no programados de Frontel en zonas rurales del Biobío

La Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) investigará los cortes de energía que se registraron durante el 24 y 25 de diciembre en zonas rurales con alta población de la Región del Biobío, las que alcaldes acusan no fueron comunicadas adecuadamente.

Comunas como Santa Juana y Florida se vieron afectadas en la Navidad por los cortes de luz no programados que, según explicó la empresa Frontel –del Grupo Saesa-, fueron preventivos ante las altas temperaturas en la región para evitar peligros de incendios forestales.

No obstante, las comunidades junto a sus jefes comunales acusaron que la medida no fue comunicada con anterioridad, que pertenece a un nuevo protoco que establece la interrupción del suministro cada vez que las temperaturas sean superiores a 35 ° Celsius, informado posteriormente por Frontel.

"Esto nunca se avisó al municipio (de Florida), nunca fue una formalidad. Se nos ha dicho que hay una buena coordinación y eso lamentablemente no ocurrió en esta oportunidad y tuvimos la comuna dos días sin energía. Esto es una situación grave", afirmó el alcalde de Florida, Jorge Roa.

Asimismo, la jefa comunal de Santa Juana, Ana Albornoz, apuntó que después del primer corte "llegó un comunicado a los vecinos que iban a interrumpir la energía eléctrica. Los presidentes de las juntas de vecinos, nosotros tenemos una asamblea donde conversamos los temas, se manifestaron en desacuerdo y finalmente eso no se concretó".

Dada la situación, los jefes comunales interpusieron reclamos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que iniciará una indagación de los hechos.

La situación genera preocupación en los vecinos porque afectaría doblemente a las casas con extracción de agua por puntera, que funciona con bombas eléctricas, por lo que la interrupción de la energía eléctrica se traduce también en un corte de agua.

NO TUVIMOS NINGUNA COMUNICACIÓN FORMAL

Por otro lado, la seremi de Energía regional, Daniela Espinoza, descartó tener conocimiento de la nueva medida y precisó que "esto es una decisión que toma la empresa, en ningún caso ha sido una instrucción por parte de la SEC y tampoco de nosotros como Ministerio de Energía, ni tampoco del coordinador eléctrico nacional".

"No hay ningún protocolo legal en la ley que establezca que las empresa tengan que cortar la luz en estos escenarios. Nosotros no tuvimos ninguna comunicación formal de esta decisión luego de que sucedió, el día lunes hubo un comunicado que fue público, pero a nosotros como Energía no tuvimos ninguna comunicación formal", manifestó.

La empresa al ser consultada por Cooperativa, respondió con un escueto comunicado en el que señala que "para generar nuevas coordinaciones y en la medida que se tomen nuevas definiciones serán estas comunicadas oportunamente, por lo tanto están en contacto con los municipios".

La eléctrica Frontel -junto a Coelcha- fue considerada por el Ministerio Público como responsable del inicio de los incendios forestales que asolaron en febrero de año a la Región del Biobío, debido a "accidentes eléctricos provocados en las líneas de alta tensión" por falta de mantención.