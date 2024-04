Senador por el Maule: "Huachipato es una empresa ineficiente y se quedó en el pasado"

Este martes se realizó en el Senado una sesión especial para abordar la crisis de la industria del acero chileno, graficada en la grave situación de Huachipato, que pone en riesgo cerca de 22 mil puestos de trabajo en la Región del Biobío.

Llamó la atención, en este contexto, el duro discurso del senador por la región del Maule Juan Castro (independiente): "Con todo el cariño y respeto que yo tengo por los trabajadores, no es la función de este Senado pedirle a los ministros de Estado que salven una empresa privada", afirmó.

"Me hago otra pregunta: Codelco es una empresa minera, y Huachipato produce bolas de acero. ¿Codelco, Enami, le compran bolas de acero a Huachipato? Yo tengo entendido que no le compran", dijo Castro, que también afirmó: "Huachipato es una empresa que se quedó en el pasado, no tiene tecnología, no es una empresa eficiente, según la información que yo he recibido, y ahí es un desafío para los dueños de la empresa: tienen que tecnificarse, buscar la forma de mejorar los procesos productivos y ser eficientes".

Su intervención fue criticada por Fernando Orellana, presidente del Sindicato N° de trabajadores de la siderúrgica.