El fatal accidente de una avioneta ocurrido este domingo en la Isla Mocha, en el que murieron cuatro personas, revivió otros hechos similares registrados en el pasado y las grandes dificultades que tienen los isleños para trasladarse hasta el continente de manera aérea. En diálogo con Cooperativa, el dirigente Carlos Garrido, vocero de Isla Mocha, advirtió que el accidente precarizará aún más la situación de los habitantes del lugar, dado que el piloto de la aeronave siniestrada, que es una de las víctimas fatales, era uno de los pocos que entregaban este servicio. "Como comunidad de Isla Mocha quedamos sin conectividad aérea. Estamos acostumbrados que si no es una cosa es la otra, tenemos una conectividad área muy mala", denunció el dirigente. En esta línea, el delegado presidencial regional (s) del Biobío, Humberto Toro, advirtió que aunque conocen los problemas de conexión que enfrentan los isleños, "no es tan fácil recurrir a empresas" que tienen aviones quieran entregar este servicio. "En el último llamado a licitación sólo se presentó una empresa. Escuchando a los isleños, que indicaron que había otra empresa que entregaba un mejor servicio, se hizo otro llamado a licitación: esa empresa no se presentó", lamentó la autoridad regional.

LEER ARTICULO COMPLETO