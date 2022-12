Agustín O'Ryan no registra salida de Chile y sigue prófugo

A 11 días de haberse dictado la sentencia de siete años de cárcel por los delitos de violación y abuso sexual contra dos menores de edad y haberse emitido la orden de ingreso al penal de Curicó, Agustín O'Ryan (20 años) no registra salida de Chile por pasos habilitados y sigue en calidad de prófugo de la justicia, según la Policía de Investigaciones (PDI).

El sujeto se fugó el viernes 9 de diciembre desde su domicilio en el sector oriente de la capital de la Región del Maule -donde cumplía la cautelar de arresto domiciliario total- una vez conocida la sentencia.

"La información que hasta el momento manejamos y que nos ha sido proporcionada por la Policía de Investigaciones, a través de Interpol, es que el acusado no ha salido por ningún paso habilitado del territorio de la República. Por lo tanto, debemos presumir que está dentro del país", dijo la fiscal Carmen Gloria Manríquez.

El último registro que se mantiene de O'Ryan es del 6 de diciembre, cuando firmó que estaba cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario en la que se encontraba tras ser formalizado.

Tres días después, cuando iba a ser detenido para cumplir su condena, este ya no estaba en su hogar.

"Los antecedentes que nos proporcionó la Brigada de Delitos Sexuales, que fue la encargada de dar cumplimiento para dar con la búsqueda para trasladarlo al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Curicó, es que (la madre de O'Ryan dijo que) su hijo estaba conectado desde una de las terrazas de su domicilio, les comunicó el fallo, fue al baño y nunca más supieron de él", señaló la fiscal.

El jefe de la prefectura local de la PDI de Curicó, Luis Campos, remarcó que lo primero que hizo la institución al no encontrar a O'Ryan en su domicilio fue "verificar en todas las fronteras controladas de Chile que él no hubiese salido del país, lo cual no ha sido así, porque tiene arraigo vigente y ahora orden de detención por estos delitos".

"Con un grupo multidisciplinario nos encontramos abocados en encontrar el paradero de esta persona en diferentes domicilios donde pudiese estar. En forma profesional, estamos viendo junto con la Brigada de Delitos Sexuales, dónde está ubicada esta persona, dónde está huyendo de la justicia", aseguró el detective.

VÍCTIMAS TEMEN QUE O'RYAN "NUNCA CUMPLA" SU CONDENA

Joanna Heskia, abogada querellante de las dos victimas de O'Ryan, remarcó que la fuga de O'Ryan "produce mucho más dolor" a las afectadas.

"Es una revictimización, indudablemente. Imagínate pasar de la tranquilidad, la conformidad de haber sido condenado a una pena efectiva a después saber que no la está cumpliendo, que se ha fugado y que puede ser que nunca la cumpla, porque eso es lo que ellas piensan", relató la jurista.

"En el fondo, sin embargo, yo pienso que más tarde que temprano va a ser ubicado, pero por supuesto que ha producido aún más dolor y una fuente de victimización adicional", reflexionó.