Infraestructura crítica: Comisión rechazó que FFAA resguarden fronteras y Monsalve se retiró indignado

El Gobierno se retiró indignado este martes del trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que parlamentarios de derecha aprobaran una indicación que -según acusó el Ejecutivo- desnaturaliza el proyecto que permite a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica y adicionalmente apoyar en las labores de resguardo de las zonas fronterizas.

Con evidente molestia, el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, salió del salón tras el visado -en la discusión particular de la iniciativa- de una enmienda supresiva que eliminó la siguiente expresión: "Los jefes designados para el mando de las fuerzas tendrán la responsabilidad del resguardo del orden público en las áreas determinadas que establezca el Ministerio del Interior en el decreto supremo dictado en conformidad con la ley".

Aquel punto está contenido en la reforma constitucional sobre el resguardo a la infraestructura crítica, una iniciativa parlamentaria impulsada desde noviembre del 2019 -en pleno estallido social- y que ha sido respaldada por el Gobierno anterior y también por el actual, de Gabriel Boric, principalmente debido a las facultades que entregaría para combatir la crisis migratoria y la criminalidad en la zona norte del país.

El Ejecutivo ha defendido que el proyecto es clave para hacer frente a estas problemáticas, dado que permitiría convocar a las FF.AA. a colaborar en los trabajos de resguardo de fronteras sin necesidad de decretar un nuevo estado de excepción.

"Hay que pensar cuál es el propósito que está buscando el Gobierno, que, además, responde a una demanda del país, lo que nos han solicitado los alcaldes, los gobernadores y los chilenos que viven en la zona del norte. ¿Qué es lo que piden? Que haya colaboración de las FF.AA. en el resguardo del orden público. Eso es lo que estaba contenido en el proyecto de ley. ¿Qué es lo que presenta como indicación la derecha y la termina aprobando? Una indicación que elimina la posibilidad de que las FF.AA. colaboren en tareas de orden público en las zonas fronterizas y evidentemente eso hace que el proyecto de ley pierda completamente su propósito ", reprochó Monsalve a la salida de la sesión.

De cara a la discusión de la Sala, donde el proyecto debe sortear su segundo trámite constitucional, la autoridad gubernamental llamó a los diputados a rechazar a indicación de la derecha y reponer la idea original.

"Nosotros esperamos que mañana en la Sala de la Cámara de Diputados -claramente en la comisión ya no se dio y por eso me reiteré- se pueda discutir este proyecto de ley y que sea la Sala de la Cámara de Diputados la que reponga la facultad de las FF.AA. para colaborar - vuelvo a insistir- en tareas de orden público en las zonas fronterizas, que, entendemos, es una urgencia en la cual entiendo que, por lo menos, la mayoría del país está de acuerdo", apuntó Monsalve.

"Este es un proyecto que fue aprobado prácticamente por unanimidad en el Senado. Si es que mañana se mantuviera eliminada la facultad de las FF.AA. de colaborar en tareas de orden público, tendría que pasar a tercer trámite en el Senado. Si el Senado mantuviera su posición y votara por reponer esa norma, iría a comisión mixta", agregó.

UNA TRAMITACIÓN QUE VUELVE A COMPLICARSE

Si bien en el Senado el trámite del proyecto que impulsa el Gobierno fue más rápido -fue despachado de la Comisión de Constitución por unanimidad y luego en la Sala tuvo solo un voto en contra-, en la Cámara Baja el escenario se ha complicado.

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara aprobó el proyecto en general en una ajustada votación (seis a favor, dos en contra y dos abstenciones) y diputados de derecha manifestaron aprensiones a partir de las exposiciones que recibieron de las FF.AA. y de los exministros de Defensa Jorge Burgos y Mario Desbordes.

Los parlamentarios advirtieron que, en caso de que no sean acogidas sus indicaciones, no aprobarán el proyecto en particular.

La tensión se da, además, luego de que el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, cuestionara la eventualidad de que las FF.AA. vayan a ser destinadas para resguardar las fronteras, una tarea que -a su juicio- "desvirtúa" la labor que deben cumplir las ramas militares del Estado.

Esta mañana, el senador Manuel José Ossandón (Renovación Nacional) aseguró que "le encuentro toda la razón al general Iturriaga, porque si esto no se hace bien, al final van a terminar todos los militares en Punta Peuco".

A juicio del legislador, "el error del Ejecutivo fue tramitar una reforma constitucional como está en un solo día, sin escuchar a los comandantes en jefe de las FF.AA. en la Comisión de Constitución del Senado en relación a la indicación sustitutiva que presentaron para el resguardo de la frontera".