Macrozona Sur: Directora del INDH propuso mesa de diálogo que incluya a la CAM

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, planteó establecer una mesa de diálogo que aborde la situación en la Macrozona Sur en la que "no puede faltar nadie", relevando la inclusión de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en el proceso.

En entrevista con El Mercurio, opinó que "los distintos gobiernos presentan planes para trabajar la situación de la violencia en La Araucanía, pero al final, la implementación es demasiado lenta; los planes se presentan como a la mitad del gobierno y no lo alcanzan a implementar y al final no pasa absolutamente nada", agregando que la organización que lidera ha entregado propuestas de diálogo a las últimas tres administraciones -incluida la del Presidente Boric-, "pero no sabemos si las revisan o no".

"Me imagino que las leerán, pero todavía no ocurre lo que nosotros creemos que tiene que ocurrir, que es que tiene que haber un diálogo de alto nivel, en que primero tienen que estar sentados a la mesa todos, absolutamente todos, no puede faltar nadie; nos guste o no nos guste su posición, tienen que estar todos, y quien dirija el diálogo desde el Ejecutivo o desde la administración tiene que ser alguien que tenga mucho poder político, debe tener un mandato político amplio, de manera de poder llegar a acuerdos", propuso.

Consultada sobre la idea de conversar con grupos que "propugnen la violencia", Contreras replicó que "creo que tendrían que estar. Hay que establecer una suerte de tregua y hacer un alto en las acciones de violencia, pero hay que sentarlos a la mesa para poder resolver los problemas que tienen o que levantan, porque, si no, van a seguir marginalmente con los actos de violencia".

"A eso me refiero cuando digo que tiene que ser lo más amplia posible, por supuesto que estableciendo ciertas condiciones, como que durante el período de diálogo no se pueden realizar acciones violentas, porque eso quebraría la mesa de acuerdos inmediatamente", subrayó. Y hablando específicamente de la CAM, reafirmó que "podría estar siempre y cuando no realice actos violentos durante ese período".

"Entre más gente se siente -continuó-, entre más gente llegue a acuerdos, más fácil va a ser alcanzar el objetivo, que es que las personas vivan con dignidad".

"VIOLENCIAS" EN LA ZONA CENTRO SUR

En cuanto al informe 2023 "Sobre la situación de los DD.HH. en Chile", que llamó la atención al incorporar un apartado sobre las violencias en la Macrozona Sur, la directiva aclaró que allí "hay violencia que tiene que ver con reivindicaciones del pueblo mapuche de grupos más extremos; hay violencia que tiene que ver con grupos de crimen organizado que no tiene nada que ver con las reivindicaciones del pueblo mapuche; y hay violencia también por parte de individuos que no alcanza a ser crimen organizado".

Por lo demás, sostuvo que "lo que estamos evaluando es la ausencia o presencia del Estado en generar medidas para la seguridad; la libertad y la seguridad personal son un derecho humano que está consagrado en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto de San José de Costa Rica, están ratificados por Chile y están vigentes. Intentamos evaluar aquí la acción del Estado: ¿Está la presencia adecuada del Estado para proteger ese derecho o no? Y nos damos cuenta de que no; no se han tomado las medidas adecuadas, porque el problema históricamente sigue".

"Uno de los primeros hallazgos que hicimos, que nos parece que es importante, es que no hay evaluación de las medidas que se han tomado, entonces no se sabe qué funciona o no funciona; creemos que es importante tener una evaluación adecuada para poder dejar de implementar lo que no funciona e implementar cuestiones que realmente funcionen para resolver los problemas", acotó.

A la vez, reconoció que "sin lugar a dudas" se ve conculcado el derecho a la seguridad en esa zona, puesto que "hay percepción de inseguridad, hay inseguridad objetiva y además hay otros derechos que están siendo afectados, como el derecho a la educación, por ejemplo, o el derecho a la libertad religiosa", producto de la quema de escuelas e iglesias.

Finalmente, respecto a la notoriedad del apartado sobre la Macrozona Sur, Contreras afirmó que han hecho otros dos informes abordando el tema en 2013 y 2015, "lo que pasa es que han sido poco difundidos y conocidos".